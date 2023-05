Kursy walut [23.05.2023]. Złoty się umacnia względem kluczowych walut

Kursy walut [23.05.2023]

We wtorek rano złoty zyskał na wartości wobec głównych walut. Jak podaje PAP, euro kosztowało 4,50 zł, dolar 4,16 zł, natomiast frank szwajcarski 4,63 zł. We wtorek o godz. 7.30 złoty umocnił się do euro o 0,11 proc. Kurs europejskiej waluty wyniósł 4,50 zł. Dolar był wyceniany po 4,16 zł, taniej o 0,04 proc. Frank szwajcarski kosztował 4,63 zł, o 0,17 proc. mniej. Euro osłabiło się o 0,9 proc. do dolara, do wyceny 1,08.

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

