Złoty słabnie wobec dolara amerykańskiego

Kursy walut [15.09.2022]

W piątek rano kurs złotego w stosunku do głównych walut zmienił się nieznacznie. Do euro złoty tracił 0,02 proc. i wspólna waluta ok. godz. 8.10 kosztowała nieco ponad 4,63 zł, zaś dolar taniał do złotego o 0,05 proc. i kosztował blisko 4,35 zł. Także frank nieznacznie tracił do złotego i kosztował niespełna 4,86 zł - podaje PAP. Dla porównania w czwartek 14 września po południu euro kosztowało prawie 4,64 zł, dolar kosztował prawie 4,35 zł, a frank - 4,86 zł. Co wpływa na kursy walut?

Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (trwająca wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (wciąż wysoka inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem Pytanie 1 z 10 1. Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie: telewizory i smartfony lampy i fotony kompensatory i kondensatory Dalej