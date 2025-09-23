Złoty stabilny. Lekkie spadki notują dolar amerykański i funt brytyjski

Agnieszka Grotek
2025-09-23 8:39

Jakie są kursy walut we wtorek, 23 września 2025 roku? O poranku euro kosztuje 4,26 zł, dolar amerykański 3,61 zł, funt brytyjski 4,88 zł, zaś frank szwajcarski 4,55 zł. Na rynkach walut generalnie panuje spokój. Można zauważyć nieco słabszą kondycję dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego. Zobacz, które czynniki mają wpływ na kursy walut.

Banknoty euro i polskie złotówki, ułożone swobodnie na stole, symbolizują stabilność złotego i bieżące kursy walut. Dowiedz się więcej o czynnikach wpływających na rynek walutowy na portalu Super Biznes.

i

  • We wtorek, 23 września 2025 r., o poranku euro kosztuje 4,26 zł, dolar amerykański 3,61 zł, funt brytyjski 4,88 zł, a frank szwajcarski 4,55 zł.
  • Na rynku walutowym panuje względny spokój, z jedynie bardzo delikatnymi spadkami dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego.
  • Na kursy walut wpływa wiele czynników, m.in. polityka monetarna banków centralnych, inflacja, wzrost gospodarczy i sytuacja polityczna.
  • Wzrost gospodarczy i stabilność polityczna zazwyczaj wzmacniają walutę, podczas gdy wysoka inflacja i niepewność polityczna ją osłabiają.

Jakie są kursy walut o poranku we wtorek 23 września 2025 roku? We wtorek po godzinie 7 rano euro kosztuje 4,26 zł, dolar amerykański 3,61 zł, funt brytyjski 4,88 zł, zaś frank szwajcarski 4,55 zł. W ostatnich dniach panuje względny spokój na rynku walutowym. Jedynie w grupie kluczowych walut bardzo delikatne spadki odnotowuje dolar amerykański i funt brytyjski. Co wpływa na kursy walut?

  • Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe) mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia walutę.
  • Inflacja: Wysoka inflacja w danym kraju osłabia jego walutę, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.
  • Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.
  • Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i przewidywalność prawa sprzyjają inwestycjom i wzmacniają walutę. Niepewność polityczna, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą osłabić walutę.
  • Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią ze strony zagranicznych nabywców.
  • Spekulacja: Działania spekulacyjne na rynku walutowym mogą powodować krótkotrwałe, ale gwałtowne wahania kursów.
  • Nastroje rynkowe: Ogólny sentyment inwestorów, ich apetyt na ryzyko lub awersja do niego, również wpływają na kursy walut. W czasach niepewności inwestorzy często uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.
