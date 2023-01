Złoty stracił wobec euro, zyskał do dolara i franka

Polska waluta traci wobec euro, zyskuje do dolara i franka

W piątek ok. godz. 7.40 złoty osłabił się o 0,04 proc., do 4,71 zł za euro. Polska waluta umocniła się o 0,01 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,35 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,02 proc., do 4,75 zł.

W czwartek złoty tracił wobec głównych walut

W czwartek ok. godz. 17:00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o: 0,22 proc. do ponad 4,72 zł za euro, o 0,20 proc. do blisko 4,38 zł za dolara i o 0,17 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował prawie 4,78 zł.

W czwartek ok. godz. 7.45 złoty osłabił się: o 0,30 proc. do 4,72 zł za euro, o 0,16 proc. do 4,37 zł za dolara, oraz o 0,25 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego kosztującego 4,77 zł.

