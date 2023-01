Kurs walut [25.01.2023]. Złoty stracił wobec euro, zyskał do franka i dolara

Złoty traci wobec euro. Umacnia się do dolara i franka

W środę o godz. 7.50 złoty osłabił się do euro o 0,08 proc., do 4,71 zł, umocnił się natomiast o 0,18 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego wycenianego na 4,68 zł. Polska waluta zyskała też 0,14 proc. do dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,31 zł.

We wtorek złoty tracił względem wszystkich walut

We wtorek ok. godz. 17.00 złoty osłabiał się względem kursu otwarcia o 0,32 proc. do euro, które kosztuje prawie 4,72 zł; tracił 0,17 proc. względem dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,34 zł, a także 0,14 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego ponad 4,69 zł.

