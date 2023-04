Złoty stracił względem euro i franka szwajcarskiego; zyskał względem dolara. Kurs walut [11.04.2023]

Euro kosztowało 4,69 zł, dolar 4,31 zł, a frank szwajcarski blisko 4,75 zł.

Notowania walut. Ile kosztują euro, frank szwajcarski i dolar?

We wtorek ok. godz. 7.15 złoty osłabiał się względem kursu otwarcia o 0,14 proc. do euro, które kosztowało ponad 4,69 zł; stracił również 0,12 proc. względem franka szwajcarskiego, wycenianego na blisko 4,75 zł. Polska waluta zyskała za to 0,18 proc. względem dolara amerykańskiego, do ok. 4,31 zł.

W poniedziałek na zamknięciu euro kosztowało blisko 4,69 zł, dolar 4,31 zł, a frank szwajcarski 4,74 zł.

