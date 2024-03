i Autor: Shutterstock Waluty

Notowania walut

Złoty traci do euro, zyskuje do franka szwajcarskiego. Kursy walut [26.03.2024]

We wtorek rano złoty potaniał w stosunku do euro, zdrożał wobec franka szwajcarskiego, a jego kurs do dolara praktycznie się nie zmienił. Ok. godz. 9 euro kosztowało niespełna 4,31 zł, dolar 3,97 zł, a frank szwajcarski 4,41 zł.