Złoty traci na wartości. Kursy walut [5.04.2024]

Kursy walut [5.04. 2024]. Złoty traci na wartości

Polska waluta w piątek ok. godz. 07.10 straciła na wartości wobec głównych walut. Europejska waluta zyskała 0,08 proc., do 4,29 zł. Dolar amerykański umocnił się z kolei o 0,16 proc. i był wyceniany na 3,96 zł. Złoty osłabił się też wobec franka (ok. 0,04 proc.), który kosztował w piątek rano 4,39 zł. W czwartek ok. godz. 17.40 euro kosztowało 4,28 zł, dolar 3,94 zł, a frank szwajcarski 4,35 zł.

Wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

