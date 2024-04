Zapadła kluczowa decyzja dla kredytobiorców. Wiadomo, co ze stopami procentowymi

Stopy procentowe zamrożone. Kredyty drożeją

Zgodnie z przewidywaniami RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Nic nie wskazuje, by w najbliższych kwartałach władze monetarne miały zmienić nastawienie i wznowić luzowanie.

Jak czytamy w komentarzu do decyzji RPP Bartosz Sawicki z fintechu Cinkciarz.pl, przejściowy spadek dynamiki CPI poniżej celu i perspektywa jej odbicia poza dopuszczalne pasmo odchyleń odwodzi RPP od kontynuacji cięć.

-Władze monetarne w minionych miesiącach nieustannie przytaczały niepewność, m.in. regulacyjną, jako argument za brakiem zmian kosztu pieniądza. Wciąż nie została ona w pełni rozwiana. Przede wszystkim rząd nie przedstawił strategii odmrażania cen energii, która potencjalnie może mieć silniejszy wpływ na ścieżkę cen niż przywrócenie od kwietnia 5-proc. stawki VAT na żywność-uważa analityk.

Mimo to, jak wylicza Jarosław Sadowski główny analityk Expandera, to złe wieści dla spłacający kredyt oparty o WIBOR 6M. Raty kredytów opartych w stawkę WIBOR 3M nie ulegną zmianie.

Zdaniem głównego analityka, stanie się tak ponieważ aktualizacja oprocentowania takich kredytów odbywa się raz na 6 miesięcy.

"Na początku października 2023 r. stawka WIBOR 6M wynosiła 5,61%, a obecnie 5,86%. Dla kredytu na kwotę 400 000 zł na 30 lat, udzielonego kwietniu 2023 r., rata wzrośnie o 65 zł (z 2 861 zł do 2 926 zł). Jeśli zaciągnęliśmy zobowiązanie w wysokości 300 tys. przy powyższych parametrach, rata zwiększy się z 2145 zł do 2194 zł., a jeśli pożyczyliśmy pół miliona zł, to rata zwiększy się o 81 zł, co oznacza, że będziemy płacić 3657 zł."- wylicza Sadowski z Expandera.

Kiedy spadną stopy procentowe w Polsce?

Michał Stajniak wicedyrektor Działu Analiz XTB uważa, że przywrócenie stawki VAT na żywność i prawdopodobna podwyżka cen energii w drugiej połowie 2024 roku skłaniają RPP do wstrzemięźliwości.

"Mimo to, jeśli inflacja nie będzie rosnąć tak szybko jak się spodziewano, obniżki stóp procentowych staną się realną opcją, być może jeszcze w tym roku. Najpóźniej taka możliwość pojawi się w pierwszej połowie 2025 roku, tuż przed tym jak inflacja powróci do poziomów poniżej celu inflacyjnego, który wynosi 2,5%" prognozuje Stajniak z XTB.

Jak dodaje wicedyrektor działu analiz, "nie można też wykluczyć sygnałów w tym kierunku już w IV kwartale 2024 roku. Perspektywa utrzymania stóp procentowych może sprzyjać silnemu złotemu, który pozostaje relatywnie stabilny na tle mocnego dolara".

Również Sawicki z Cinkciarz.pl prognozuje, że kurs EUR/PLN na świecie spodziewa się, że złoty pozostanie mocny i stabilny.

W ocenie analityka, punkt równowagi w notowaniach euro powinien przesunąć się w kierunku 4,25 zł. Więcej przestrzeni do zniżek zdaje się mieć kurs dolara, USD/PLN powinien spaść na koniec roku do 3,75 zł. Podobnie mogą reagować notowania znajdującego się ostatnio pod presją CHF. Fintech Cinkciarz.pl zakłada, że frank zmierza do zrównania się wartością ze wspólną walutą i osiągnięcia z nią parytetu.

