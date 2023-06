i Autor: Shutterstock Kursy walut

Złoty traci wobec głównych walut

Kursy walut [19.06.2023]. W poniedziałkowy poranek polski złoty traci na wartości względem innych kluczowych walut. W poniedziałek o poranku złoty osłabiał się wobec: euro o 0,16 proc., do 4,47 zł; dolara o 0,25 proc., do 4,08 zł; franka szwajcarskiego o 0,18 proc., do 4,57 zł. Dlaczego tak się dzieje? Zobacz, co wpływa na kursy walut. Kiedy polska waluta się osłabia, a w jakich warunkach zyskuje na wartości.