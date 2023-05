i Autor: Shutterstock

Notowania walut

Złoty traci względem głównych walut. Kursy walut [31.05.2023]. Co się dzieje z polską walutą?

Kursy walut [31.05.2023]. W środę 31 maja 2023 roku złoty traci względem kluczowych walut. Co się dzieje z polską walutą na koniec maja? Euro kosztuje 4,54 zł, frank szwajcarski 4,66 zł, a dolar 4,24 zł. Zobacz, co wpływa na kursy walut i kiedy kupować waluty obce, by na tym nie tracić.