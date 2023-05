Ile kosztuje euro, dolar, funt? [KURSY WALUT 30.05.2023]. Złoty na stabilnej pozycji

Nowe limity dorabiania do emerytury. Seniorze, sprawdź, ile zarobisz od 1 czerwca 2023 roku

Kursy walut 30.05.2023. Stabilny złoty

Złoty nie zaliczył znacznych zmian względem poniedziałku. Euro potaniało o ok. grosza i powoli traci pozostając na poziomie 4,51 zł. Dolar jest wciąż nisko wyceniany na ok. 4,23 zł, ale nie notuje znacznych zmian. Bez zmian również w kwestii franka szwajcarskiego, co może uspokajać osoby z kredytami frankowymi. Nieznaczne straty zalicza również funt szterling, wyceniany obecnie na 5,22 zł.

Kursy walut 30.05.2023 FOREX [9:30]

EUR/PLN 4,5172

4,5172 USD/PLN 4,2321

4,2321 CHF/PLN 4,6607

4,6607 GBP/PLN 5,2226

Co wpłynie na kurs walut 30.05.2023?

Na kurs euro 30.05.2023 mogą wpłynąć dane o koniunkturze gospodarczej w maju. Można się spodziewać, że wpływ na wahania waluty będą miały dane o inflacji producenckiej w kwietniu we Włoszech, oraz te same dane z maja w Hiszpanii. Na kurs franka wpłynąć może publikacja danych o Produkcie Krajowym Brutto w Szwajcarii za I kwartał 2023 roku.

Pieniądze to nie wszystko LINK4 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.