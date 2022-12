i Autor: Getty Images Kursy walut NBP 19.12.2022

Notowania walut

Złoty umacnia się wobec dolara amerykańskiego [30.11.2022]

Kursy walut 20 listopada 2022 roku. Jakie są kursy walut ostatniego dnia listopada 2022? Złoty w środę rano zyskuje do dolara - wycenianego na 4,52 zł i franka, za którego płacono 4,73 zł, ale traci już do euro, które kosztowało 4,67 zł. Co wpływa na kursy walut? Czy w kolejnych dniach trend umacniania się złotego wobec dolara będzie utrzymany?