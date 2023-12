i Autor: Shutterstock Waluty

Złoty umacnia się względem kluczowych walut

W czwartek 21.12.2023 po godzinie 7 złoty umocnił się wobec: euro o 0,06 proc., do 4,34 zł; dolara amerykańskiego o 0,11 proc., do 3,96 zł; franka szwajcarskiego o 0,06 proc., do 4,60 zł. Co wpływa na kursy walut? Kiedy najlepiej wymieniać pieniądze, by na tym nie tracić?