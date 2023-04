Złoty we wtorek rano stracił wobec głównych walut. Kurs walut [4.04.2023]

Ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,67 zł, dolar 4,29 zł, a frank szwajcarski - 4,69 zł.

Złoty stracił wobec głównych walut

We wtorek ok. godz. 7.20 złoty osłabiał się wobec euro o 0,18 proc., do 4,67 zł, wobec dolara o 0,14 proc., do 4,29 zł, a o 0,08 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,69 zł.

Złoty w poniedziałek zyskał względem dolara

W poniedziałek po południu kurs złotego do euro prawie się nie zmienił i ok. godz. 17 wynosił nieco ponad 4,67 zł za euro. Nasza waluta jednak zyskała wyraźnie do dolara, , który potaniał o ponad 0,5 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4,29 zł. Złoty umocnił się także do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,7 zł.

Sonda Jesteś ZA czy PRZECIW wprowadzeniu waluty Euro w Polsce? Za Przeciw Nie mam zdania