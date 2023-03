Złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet koleżankom z pracy. Dostał naganę za “odciąganie od pracy”

Skarbówka zwraca Polakom więcej pieniędzy niż to wynika z PIT! To błąd? Wyjaśniamy

Złożył życzenia na Dzień Kobiet. Został ukarany naganą

W zakładzie porcelany stołowej "Karolina" przez radiowęzeł zostały wygłoszone życzenia z okazji Dnia Kobiet skierowane do wszystkich pracownic. Życzenia wygłaszane są w formie wierszyka od 1998 roku. Poza tradycyjnymi życzeniami, pracownice otrzymują również drobny podarunek. W tym roku - jak opowiadał Interii Ireneusz Besser przewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZPS "Karolina" - był to voucher do jednej z drogerii.

Gdy pan Ireneusz Besser przechodząc przez plac dostrzegł jedną z członkiń związku postanowił wręczyć jej podarunek. Jak podkreśla, kobieta wyraziła na to zgodę a wymiana uprzejmości trwała zaledwie parę sekund. Zauważył to przedstawiciel właściciela zakładu, który poinformował pana Ireneusza, że nie może tak robić, bo odrywa pracowników od pracy.

"Zacząłem z nim rozmowę, wyjaśniłem, że tylko przekazuję prezent. Usłyszałem, że zostanę za to ukarany. Zostałem zaproszony do Działu Spraw Pracowniczych. I otrzymałem decyzję o nałożeniu na mnie nagany" - powiedział Ireneusz Besser w rozmowie z Interią. Na pytanie czy może mimo wszystko wręczyć koleżankom upominki usłyszał "nie".

Pracownik oskarżony o "odrywanie pracowników od wykonywanych zadań"

"W związku z nieprzestrzeganiem przez pana ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy polegającym na naruszaniu obowiązku przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy poprzez odciąganie w dniu 8 marca pracowników działów na terenie firmy od wykonywania czynności na ich stanowiskach pracy w godzinach pracy jak również nieprzestrzeganie przez pana przepisów BHP poprzez prowadzenie rozmów, przeszkadzanie w procesie pracy innym pracownikom, w tym narażenie innych pracowników na pracę w niebezpiecznych warunkach bez możliwości skupienia się na wykonywanej pracy, po uprzednim wysłuchaniu w dniu 8 marca nakładam na pana karę nagany" - brzmi fragment nagany nałożonej na mężczyznę cytowany przez portal Interia. Mężczyzna zapowiada, że będzie się odwoływał.

80 proc. pracowników to kobiety. Sprawa ma zostać wyjaśniona

Warto wspomnieć, że ponad 80 proc. pracowników zakładu porcelany stołowej "Karolina" stanowią kobiety. Pracownice zakładu wyraziły współczucie z powodu zaistniałej sytuacji.

Jak informuje Interia "opis sprawy trafił do HM Investments sp. z o.o. (nabywcy większościowego pakietu udziałów w spółce Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina"). Firma miała zapewnić, że podejmie działania mające na celu "ustalenie wszystkich okoliczności opisywanego zdarzenia".

