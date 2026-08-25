Zmarł najbogatszy Niemiec. Przemilczana mroczna historia firmy Klausa-Michaela Kühne

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-25 10:48

Zmarł jeden z najbogatszych Niemców. Klaus-Michael Kühne († 89 l.) pozostawił po sobie nie tylko majątek szacowany na dziesiątki miliardów euro, ale także nierozliczoną mroczną historię odziedziczonej po przodkach firmy, która swoja prosperitę zbudowała na grabieżach i ludobójstwie.

Portret Klausa-Michaela Kühne w okularach. O mrocznej historii jego firmy przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Imago Sportfotodienst / Imago sport/ Forum
  • Zdaniem historyków i dziennikarzy Kuehne + Nagel, gigant logistyczny należący do zmarłego właśnie drugiego najbogatszego Niemca Klausa-Michaela Kühnego, wzbogacił się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów w czasie II wojny światowej.
  • Firma miała monopol na transport wyposażenia z około 70 tys. splądrowanych żydowskich domów w ramach operacji „M-Aktion” (1942-1944).
  • W przeciwieństwie do wielu niemieckich przedsiębiorstw, Kuehne + Nagel konsekwentnie odmawia otwarcia swoich archiwów i pełnego rozliczenia z nazistowską przeszłością.

Zmarł najbogatszy Niemiec. Przemilczana mroczna historia firmy Klausa-Michaela Kühne

Trudno znaleźć dużą niemiecką firmę, która nie miałaby w swojej historii czarnej karty współpracy z III Rzeszą. Obecni producenci artykułów chemicznych, elektroniki, samochodów, a nawet duże banki były zaprzęgnięte do niemieckiej machiny wojennej i umożliwiły Hitlerowi podbój Europy oraz wymordowanie milionów ludzi. Wielu gigantów rozliczyło się ze swojej wstydliwej przeszłości. Inni jednak do dziś skrzętnie ją ukrywają.

Właśnie zmarł jeden z najbogatszych Niemców. Klaus-Michael Kühne odszedł w nocy z 23 na 24 sierpnia. W medialnych komunikartach jest wspominany jako genialny przedsiębiorca, mecenas sztuki i filantrop. Trudno jednak jest przejść obojętnie nad źródłem jego bogactwa. Wiele wskazuje na to, że osoby, po których przejął finansowe imperium, wzbogaciły się na grabieży majątków ofiar największego ludobójstwa w Europie.

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Jak wynika z dokumentów historycznych, nazistowska przeszłość firmy Kuehne + Nagel polegała na jej kluczowej roli w tzw. operacji M-Aktion. W latach 1942-1944 firma, kierowana wówczas przez ojca i wuja zmarłego miliardera, zarządzała transportem mienia zagrabionego z blisko 70 tys. żydowskich domów w okupowanej Europie. Jak podawał "Forbes", do Niemiec trafiło wówczas ponad 40 statków i prawie 27 tys. wagonów towarowych wypełnionych meblami i dobytkiem ofiar Holokaustu. Historyk Frank Bajohr, dyrektor Centrum Studiów nad Holokaustem w Monachium, określił te działania jako „coś na kształt okradania grobów".

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W przeciwieństwie do wielu niemieckich koncernów, które odpokutowały za swoją nazistowską przeszłość, firma Kuehne + Nagel konsekwentnie unikała otwarcia archiwów i publicznej debaty. Jej przedstawiciele przez lata twierdzili, że dokumenty z okresu wojny uległy zniszczeniu. Sam Klaus-Michael Kühne w jednym z nielicznych wywiadów na ten temat dla "SonntagsZeitung" stwierdził, że uważa za „dziwne” powracanie do dawnej historii i „w pewnym momencie rzeczy muszą zostać zapomniane". Według dziennikarza Davida de Jonga, autora książki „Billionaires in the Service of the Nazis", Kühne miał osobiście zablokować publikację 180-stronicowego opracowania na temat historii firmy, które zawierało niewygodne dla niego fakty.Czy firma kiedykolwiek weźmie pełną odpowiedzialność za udział w zbrodniczym procederze? Wraz z upływem lat coraz trudniej jest w to uwierzyć.

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III RZESZA
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II wojna światowa