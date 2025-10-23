W nocy z 25 na 26 października 2025 roku, podczas zmiany czasu na zimowy, 13 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinę na wybranych stacjach.

Zmiana czasu nie spowoduje opóźnień; pociągi dotrą do celu zgodnie z planem, dzięki godzinnemu postojowi.

Artykuł zawiera listę konkretnych pociągów, które będą miały godzinny postój, wraz z informacją o stacjach i czasie.

PKP Intercity, lider przewozów kolejowych w Polsce, przewiózł w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów i planuje dalszy wzrost, oferując różnorodne kategorie połączeń.

PKP Intercity informuje pasażerów o szczególnym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał w związku ze zmianą czasu na zimowy. W nocy z 25 na 26 października cofamy zegarki z godziny trzeciej na godzinę drugą. Tradycyjnie, przesunięcie wskazówek zegarów nastąpi w ostatni weekend października, a dokładnie w nocy z soboty na niedzielę. W tym roku, zmiana czasu wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity. „W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem” – zapewnia przewoźnik w swoim komunikacie.

Lista pociągów z godzinnym postojem

Poniżej znajduje się lista pociągów, które w związku ze zmianą czasu zatrzymają się na godzinę na wybranych stacjach:

IC 56006 Baltic Express relacji Gdynia Główna – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Główny od 2:50 czasu letniego, odjazd o 2:55 czasu zimowego.

IC 65006 Baltic Express relacji Praha hl. n. - Gdynia Główna; postój na stacji Inowrocław od 2:40 czasu letniego, odjazd o 2:41 czasu zimowego.

IC 16190 Karkonosze relacji Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2:42 czasu letniego, odjazd o 2:43 czasu zimowego.

IC 61190 Karkonosze relacji Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2:52 czasu letniego, odjazd o 2:54 czasu zimowego.

TLK 35170 Karpaty relacji Zakopane – Gdynia Główna; postój na stacji Częstochowa od 1:52 czasu letniego, odjazd o 2:04 czasu zimowego.

TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna – Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1:44 czasu letniego, odjazd o 2:18 czasu zimowego.

IC 38170 Ustronie relacji Kraków Główny – Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego.

IC 83170 Ustronie relacji Kołobrzeg – Kraków Główny; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego.

IC 83172 Przemyślanin relacji Świnoujście – Przemyśl Główny; postój na stacji Opole Główne od 2:11 czasu letniego, odjazd o 2:13 czasu zimowego.

IC 38172 Przemyślanin relacji Przemyśl Główny – Świnoujście; postój na stacji Wrocław Główny od 2:10 czasu letniego, odjazd o 2:40 czasu zimowego.

IC 18170 Uznam relacji Warszawa Wschodnia – Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2:37 czasu letniego, odjazd o 2:38 czasu zimowego.

IC 81170 Uznam relacji Świnoujście – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2:28 czasu letniego, odjazd o 2:29 czasu zimowego.

IC 85108 Stańczyk relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny; postój na stacji Szczecin Główny od 2:54 czasu letniego, odjazd o 3:00 czasu zimowego.

Codziennie na trasy wyrusza ponad 500 pociągów PKP Intercity. Firma oferuje podróże w czterech kategoriach: Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, natomiast Express InterCity (EIC) i Express InterCity Premium (EIP) obsługiwane przez pociągi Pendolino to połączenia ekspresowe.

