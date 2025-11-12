Zmiana w zarządzie energetycznego giganta. Powołano nową osobę p.o. prezesa

Magdalena Kamińska, dotychczasowa wiceprezes ds. finansowych Energi, została powołana na pełniącego obowiązki prezesa spółki.

Zmiana nastąpiła po rezygnacji Sławomira Staszaka, który przeszedł do zarządu Orlenu.

Kamińska będzie sprawować obowiązki prezesa do czasu wyłonienia nowego szefa spółki.

Wiemy kto będzie pełnił obowiązki prezesa Energi

W środę Rada Nadzorcza Energi podjęła decyzję o powierzeniu Magdalenie Kamińskiej, dotychczasowej wiceprezes ds. finansowych, obowiązków prezesa spółki. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Energi, Kamińska będzie sprawować tę funkcję tymczasowo, do momentu powołania nowego, stałego prezesa.

Decyzja ta jest następstwem rezygnacji z funkcji prezesa Energi przez Sławomira Staszaka, która nastąpiła 22 września 2025 roku. Kilka dni później, 29 września, Staszak dołączył do zarządu Orlenu, gdzie objął stanowisko ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej.

Kim jest Magdalena Kamińska?

Magdalena Kamińska, jako dotychczasowa wiceprezes ds. finansowych, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami w sektorze energetycznym.

Magdalena Kamińska ma doświadczenia w strategicznych projektach inwestycyjnych, a także pozyskiwaniu finansowania dla Grupy Energa w integracji z Grupą Orlen. Z kolei od lipca 2024 r. pełniła funkcję wiceprezesa spółki Energa Wytwarzanie. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej w spółce Baltic Service Offshore Solutions sp. z o.o. (podmiot z Grupy Energa) oraz członkiem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Grupa Energa, kontrolowana przez Orlen, jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku energii. Zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna obejmuje około jednej czwartej powierzchni Polski, co przekłada się na imponującą liczbę 200 tys. km linii. Firma obsługuje około 3,4 miliona odbiorców końcowych.

