Dwa duże banki

Zmiany dla klientów nie tylko w banku Millennium. Trzeba się przygotować

Jak informuje bank Millennium już w najbliższy poniedziałek (13 listopada) klienci będą wpisywać nowy adres strony do logowania dla bankowości elektronicznej. ING z kolei odświeża apkę "Moje ING". Zgodnie z życzeniem klientów odświeżony zostanie ekran logowania w przeglądarce, ekran przed zalogowaniem do aplikacji oraz stronę główną. Zmiany wejdą w życie 12 listopada. Co musisz wiedzieć?