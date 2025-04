ZUS przypomina: Masz czas do 30 kwietnia na wniosek o 800 plus!

Zmiany w podatku VAT i akcyzie

Od 1 kwietnia obowiązują obniżone stawki VAT na:

Kubeczki menstruacyjne - 5 proc. (wcześniej 23 proc.)

- 5 proc. (wcześniej 23 proc.) Wyroby medyczne e wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. - 8 proc. (obniżony VAT jest przedłużony do czasu fizycznego zużycia tych wyrobów)

- 8 proc. (obniżony VAT jest przedłużony do czasu fizycznego zużycia tych wyrobów) Produkty pofermentacyjne i nawozy mieszane inne niż składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego - 8 proc. (wcześniej 23 proc.)

- 8 proc. (wcześniej 23 proc.) Nawozy, środki ochrony roślin i pasze - 8 proc.

- 8 proc. Dostawę statków ratowniczych i łodzi ratunkowych wykorzystywanych na morzu - 0 proc. (wcześniej 23 proc.)

Nowelizacja wprowadza również zmiany w akcyzie. Podmioty sprowadzające samochody osobowe do Polski, czasowo je rejestrujące, a następnie wywożące za granicę, będą mogły otrzymać zwrot akcyzy. Ponadto, zwolnione z akcyzy będą samochody podlegające profesjonalnej rejestracji, wykorzystywane do celów badawczych lub prac rozwojowych.

Nowy bon turystyczny. Ale tylko na Podlasie

Od 20 kwietnia turyści odwiedzający Podlasie będą mogli skorzystać z bonu turystycznego. Aby otrzymać dopłatę od 200 do 400 zł, trzeba wykupić minimum dwa noclegi w obiekcie biorącym udział w programie. Wysokość dopłaty zależy od rodzaju obiektu noclegowego.

Wysokość dopłat zależy od typu noclegu. 200 zł dopłaty jest za agroturystykę, schronisko, kemping; 300 zł za pensjonaty, apartamenty i hotele jedno i dwugwiazdkowe, oraz 400 zł za hotele od trzech do pięciu gwiazdek. Więcej szczegółów na www.podlaskibonturystyczny.pl.

Terminy podatkowe dla powodzian do końca kwietnia

Do 30 kwietnia 2025 roku upływa część odroczonych terminów podatkowych dla powodzian, dotyczące podatków dochodowych, w tym zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do tego terminu odroczony terminy podatków dochodowych: zaliczek na PIT za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 roku, zapłaty zaliczek na PIT za III i IV kwartał 2024 roku, zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 roku, zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III i IV kwartał 2024 roku,przekazania zaliczek na PIT i ryczałt pobranych przez płatników w okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ostatnia szansa na darmowe badania

Do końca kwietnia trwa program Profilaktyka 40 plus, umożliwiający wykonanie bezpłatnych badań, takich jak morfologia krwi, stężenie cholesterolu, stężenie glukozy, próby wątrobowe, kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale, a u mężczyzn dodatkowo PSA (związane z wykrywaniem raka prostaty).

Aby wykonać badanie wystarczy wypełnić ankietę online, za którą otrzymamy e-skierowanie, z którym możemy udać się do jednego z 2900 punktów uczestniczących w programie (lista placówek), lub otrzymać skierowanie w przychodni, która bierze udział w programie.

Nowe zasady zgłaszania wysokich budynków

Od 9 kwietnia wraca obowiązek zgłaszania do ministra obrony narodowej budowli o wysokości od 50 do 100 metrów powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody. Na zgłoszenie budowli będą trzy miesiące. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Skąd ta zmiana? Budynki powyżej 100 metrów są uznawane jako przeszkody lotnicze, więc o ich istnieniu w danym miejscu powinni wiedzieć piloci wojskowi, jak i ratowniczy.

Nowe zasady dofinansowania strzelnic

W kwietniu wygasa program wsparcia samorządowych strzelnic na dotychczasowych zasadach. Ministerstwo Obrony Narodowej konsultuje jednak nowe rozporządzenie w tej sprawie. Samorządy będą mogły otrzymać dotację na utworzenie strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej, szczególnie w lokalizacjach gdzie nie ma powszechnego dostępu do infrastruktury strzeleckiej oraz w placówkach, w których realizowane są resortowe programy edukacyjne.

Dofinansowanie (przyznawane w ramach konkursu) ma obejmować roboty budowlane z pracami przygotowawczymi, pierwsze wyposażenie strzelnicy, organizację zawodów w sporcie strzeleckim, czy wyposażenie strzeleckie.

Obowiązek e-doręczeń dla firm

Od początku kwietnia 2025 roku firmy zarejestrowane w KRS mają obowiązek korzystania z e-Doręczeń. To cyfrowy odpowiednik listu poleconego, umożliwiający elektroniczną wymianę korespondencji z urzędami.

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że e-Doręczenia pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ korespondencja urzędowa jest bezpłatna. Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać "cyfrowy polecony" do odbierania wezwań, zawiadomień i decyzji, a także do składania wniosków i dokumentów.

Kasy fiskalne bez integracji z terminalami

Nowelizacją ustawy o VAT i akcyzie zniesiono obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Obowiązek ten był wcześniej odroczony, ale ostatecznie ustawodawca z niego zrezygnował. Jedynie od 1 stycznia 2025 roku agenci rozliczeniowy muszą przesyłać szefowi KAS dane o płatnościach realizowanych terminalami.

