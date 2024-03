Zmiany w podatku Belki to już kwestia dni! Minister ujawnia szczegóły

Podwyżka 800 plus do 1000 zł! Zaskakująca reakcja Polaków

Na pytanie o opóźnienia w wprowadzeniu zmian w podatku od zysków kapitałowych, minister Domański wyjaśnił, że spotkanie w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, które miało odbyć się w ubiegłą środę, zostało odwołane ze względu na wzmożenie prac w różnych ministerstwach. Jednak zapewnił, że założenia zmian w tym podatku są już gotowe i wkrótce będą przedmiotem obrad KERM.

Co do konkretnych propozycji, minister Domański zdradził, że planowane jest zwolnienie z podatku dochodów z lokat o zapadalności powyżej roku. Zwolnienie to miałoby obowiązywać w ramach dedykowanego produktu bankowego lub pakietu oszczędnościowego. Dochody z takich lokat zostałyby zwolnione z opodatkowania i obliczane byłyby na podstawie wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Minister finansów podkreślił, że wciąż rozważane jest czy wykorzystać stopę depozytową czy jakiś jej mnożnik, jednak minimalny poziom zwolnienia z podatku wyniósłby nie mniej niż 2,5 proc. Nawet w przypadku spadku stopy depozytowej, rząd chce zachować ograniczenie podatku przy oszczędzaniu w sektorze bankowym na lokatach.

Podatek Belki to rodzaj podatku pobieranego w Polsce od przychodów uzyskiwanych z różnych instrumentów finansowych, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski kapitałowe. Jest podatkiem ryczałtowym, co oznacza, że pobierany jest zryczałtowaną stawką (obecnie 19%) bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów czy innych ulg podatkowych. Jest on obowiązkowy dla osób fizycznych, które osiągają dochody z tego rodzaju źródeł.

