Zmiany w urzędach pracy. Wyższy zasiłek dla bezrobotnych i dofinansowania

Poprawki do projektu ustawy o rynku pracy

Na posiedzeniu Komisja przyjęła blok poprawek legislacyjno-redakcyjnych. Ponadto komisja wniosła do projektu zmianę, która zakłada, że starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży przez nieprzerwany okres 180 dni. Pierwotnie w projekcie czas ten wynosił 90 dni.

Inna z przyjętych poprawek przewiduje wydłużenie z 12 do 38 miesięcy przedawnienia roszczeń do należnych, a niepobranych kwot zasiłków i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy. Czas ten liczy się od dnia postawienia ich do dyspozycji osobom uprawnionym do ich pobrania.

Co zakłada nowelizacja ustawy o rynku racy i zatrudnieniu?

Rządowa regulacja przewiduje kompleksową modernizację instytucji rynku pracy. Reforma została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy. Projekt zakłada m.in. objęcie pomocą osób nieaktywnych zawodowo oraz rolników. Z pomocy doradcy zawodowego będą mogły skorzystać także osoby niezarejestrowane. Ponadto rolnicy posiadający powyżej 2 ha przeliczeniowych, którzy nie mają stałych dochodów, będą mogli ubiegać się o status osoby bezrobotnej.

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych

W nowej regulacji zrezygnowano z zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat. Osoby takie będą otrzymywały zasiłek w wysokości 100 proc.

Zniesione zostanie powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Bezrobotny będzie mógł się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, na terenie którego zamieszkuje. W projekcie przewidziano też pierwszeństwo pomocy m.in. dla bezrobotnych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko.

Nowe zasady wsparcia dla osób do 30. roku życia

Będą one polegały na przeprowadzaniu oceny umiejętności cyfrowych osoby do 30. roku życia rejestrującej się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. W każdym PUP wyznaczony zostanie doradca ds. zatrudnienia pełniący funkcję doradcy ds. osób młodych.

Wprowadzona zostanie pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jej środki będą mogły być wykorzystane na opłacenie np. kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, potwierdzenia wiedzy i umiejętności, uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności oraz na kontynuację nauki w formach szkolnych. Po spełnieniu wskazanych warunków będzie możliwość umorzenia 20 proc. kwoty pożyczki.

Z kolei o tzw. bon na zasiedlenie będą mogły ubiegać się wszystkie osoby bezrobotne bez względu na wiek. Obecnie z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne do 30. roku życia.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby, która ukończyła 50. rok życia albo poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety – lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

