Zmiany w wynajmie krótkoterminowym. Czy trzeba będzie przerobić mieszkanie na hotel?

Branża wynajmu krótkoterminowego negocjuje zmiany w projekcie ustawy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Ustalenia dotyczą m.in. wymogów dla lokali na wynajem, przepisów przeciwpożarowych oraz kar za brak numeru ewidencyjnego.

Celem zmian jest ograniczenie szarej strefy i zwiększenie bezpieczeństwa wynajmowanych obiektów.

Nowe przepisy mają wpływ zarówno na właścicieli apartamentów, jak i na osoby rezerwujące pobyty.

Wynajem krótkoterminowy: branża wywalczyła zmiany w ustawie

Po dwóch latach prac Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przygotowało projekt ustawy mającej na celu uregulowanie wynajmu krótkoterminowego. Jednak pierwotna wersja przepisów spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego (PSWK). Dzięki intensywnym negocjacjom, udało się wypracować kompromis.

MSiT, inicjując prace nad ustawą, kierowało się przede wszystkim potrzebą likwidacji szarej strefy, która stanowi poważny problem dla samorządów, hoteli oraz operatorów i właścicieli apartamentów. Dodatkowym impulsem do działania było rozporządzenie STR Unii Europejskiej, które nakłada na Polskę obowiązek wdrożenia odpowiednich przepisów do 20 maja. Termin ten jest już nierealny ze względu na opóźnienia w samorządach, które nie zdążą wprowadzić do ewidencji dziesiątek tysięcy działających lokali.=

Po publikacji projektu ustawy 23 stycznia br., PSWK zgłosiło liczne uwagi, które stały się podstawą do rozmów z przedstawicielami MSiT. Prezes PSWK, Grzegorz Żurawski, spotkał się 6 lutego z Dominikiem Borkiem, dyrektorem departamentu turystyki MSiT, aby omówić sporne kwestie. Jak relacjonuje Żurawski, rozmowy przyniosły konkretne rezultaty.

Wymogi dla lokali na wynajem krótkoterminowy

Ustalono, że do czasu wprowadzenia minimalnych wymagań dla lokali na wynajem krótkoterminowy, wystarczające będzie spełnienie standardowych wymogów dla zwykłych mieszkań i domów.

Kolejnym istotnym punktem jest rezygnacja z automatycznego przekształcania budynków w hotele w przypadku przekroczenia limitu sześciu lokali na wynajem krótkoterminowy, oferujących łącznie 30 miejsc noclegowych. Obowiązek spełniania wymogów przeciwpożarowych dla hoteli ma zniknąć z projektu ustawy, co z zadowoleniem przyjęli zarówno wynajmujący, jak i samorządy.

Projekt ustawy przewiduje karę w wysokości 50 tys. zł za zamieszczanie ogłoszeń na platformach rezerwacyjnych (takich jak Booking i AirBnB) bez numeru ewidencyjnego nadanego przez gminę. Grzegorz Żurawski uzyskał zapewnienie, że obowiązek podawania numeru z ewidencji zostanie rozszerzony na wszystkie nośniki, w tym portale typu OLX, Allegro, Facebook oraz reklamy outdoorowe. Ma to na celu skuteczne ograniczenie szarej strefy i zwiększenie transparentności rynku.

Wynajmujący chcą przepisów, które mogłoby zaradzić na imprezowiczów w apartamentach

PSWK zabiega również o ponowne rozważenie wpisania do ustawy odpowiedzialności finansowej osoby rezerwującej pobyt za ewentualne szkody wyrządzone w obiekcie i częściach wspólnych budynku. Jak podkreśla Żurawski, takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo obiektów i zapewniło spokój stałym mieszkańcom, którzy często czują się bezradni wobec imprezowiczów w apartamentach.

Mimo wypracowanego kompromisu, prace nad ustawą wciąż trwają. Należy pamiętać, że ostateczny kształt przepisów będzie zależał od dalszych decyzji MSiT oraz procesu legislacyjnego.

