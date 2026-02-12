Zmiany w zarządzie Enea Nowa Energia. Odwołano prezesa zarządu

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
Hubert Biskupski
Hubert Biskupski
2026-02-12 13:01

Prezes zarządu Enea Nowa Energia Arkadiusz Arusztowicz został odwołany przez radę nadzorczą! Informacje potwierdziła nam rzeczniczka Grupy Enea.

Logo Enea na budynku z beżowej cegły, symbolizujące zmiany w zarządzie Enea Nowa Energia, o których można przeczytać na portalu Super Biznes. Nie podano publicznie przyczyn odwołania prezesa Arkadiusza Arusztowicza.

i

Autor: Maxshot.pl Logo Enea na budynku z beżowej cegły, symbolizujące zmiany w zarządzie Enea Nowa Energia, o których można przeczytać na portalu Super Biznes. Nie podano publicznie przyczyn odwołania prezesa Arkadiusza Arusztowicza.
  • Arkadiusz Arusztowicz został odwołany z funkcji prezesa zarządu spółki Enea Nowa Energia
  • Informacje potwierdziła nam rzeczniczka prasowa Grupy Enea
  • Arkadiusz Arusztowicz był prezesem zarządu spółki od maja 2024 oku

Zmiany w zarządzie Enea Nowa Energia

Jak ustalił "Super Express" i "Eska" prezes zarządu spółki Enea Nowa Energia został odwołany przez radę nadzorczą. W rozmowie z nami rzeczniczka prasowa grupy Enea Bereniki Ratajczak powiedziała, że "Arkadiusz Arusztowicz nie pełni już funkcji prezesa".

Jak ustaliliśmy, przyczyny odwołania nie będą podane publicznie, również nie ma w planach wypuszczenia na ten temat komunikatu prasowego.

Obecnie obowiązki prezesa zarządu pełni Tomasz Szamocki (od dnia 11.02.2026), który jest członkiem zarządu ds. operacyjnych od lipca 2024 roku.

Kim jest Arkadiusz Arusztowicz?

Arkadiusz Arusztowicz jest związany z branżą energetyczną od 2008 roku, a z Grupą Enea od 2022 roku, jako pełnomocnik zarządu prowadzącego realizację projektów OZE w spółkach celowych Grupy. Funkcję prezesa Enea Nowa Energia pełnił od maja 2024 roku.

Spółka ENEA Nowa Energia sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej Enea, która jest jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Spółka Enea Nowa Energia istnieje od 2019 roku i zajmuje się rozwojem nowoczesnej energetyki, głównie opartej na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Spółka zajmuje się m.in. farmami wiatrowymi, instalacjami fotowoltaicznymi, a także rozwojem projektów związanych  transformacją energetyczną Grupy Enea.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Dotacje dla górnictwa niszczą kopalnie? Prezes Bogdanki: węgiel sprzedawany pon…
Jakub WIECH ostrzega! PODWYŻKI CEN PRĄDU ZRUJNUJĄ PORTFELE POLAKÓW
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ENEA