Zmiany w zarządzie Enea Nowa Energia. Odwołano prezesa zarządu

Arkadiusz Arusztowicz został odwołany z funkcji prezesa zarządu spółki Enea Nowa Energia

Informacje potwierdziła nam rzeczniczka prasowa Grupy Enea

Arkadiusz Arusztowicz był prezesem zarządu spółki od maja 2024 oku

Zmiany w zarządzie Enea Nowa Energia

Jak ustalił "Super Express" i "Eska" prezes zarządu spółki Enea Nowa Energia został odwołany przez radę nadzorczą. W rozmowie z nami rzeczniczka prasowa grupy Enea Bereniki Ratajczak powiedziała, że "Arkadiusz Arusztowicz nie pełni już funkcji prezesa".

Jak ustaliliśmy, przyczyny odwołania nie będą podane publicznie, również nie ma w planach wypuszczenia na ten temat komunikatu prasowego.

Obecnie obowiązki prezesa zarządu pełni Tomasz Szamocki (od dnia 11.02.2026), który jest członkiem zarządu ds. operacyjnych od lipca 2024 roku.

Kim jest Arkadiusz Arusztowicz?

Arkadiusz Arusztowicz jest związany z branżą energetyczną od 2008 roku, a z Grupą Enea od 2022 roku, jako pełnomocnik zarządu prowadzącego realizację projektów OZE w spółkach celowych Grupy. Funkcję prezesa Enea Nowa Energia pełnił od maja 2024 roku.

Spółka ENEA Nowa Energia sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej Enea, która jest jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Spółka Enea Nowa Energia istnieje od 2019 roku i zajmuje się rozwojem nowoczesnej energetyki, głównie opartej na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Spółka zajmuje się m.in. farmami wiatrowymi, instalacjami fotowoltaicznymi, a także rozwojem projektów związanych transformacją energetyczną Grupy Enea.

