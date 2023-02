Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Ten dokument dla ZUS może być już nieważny!

Nie 500 plus, tylko 700 plus. Będzie waloryzacja świadczenia?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie w wypadku odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe. Są one obowiązkowe w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę oraz dobrowolne przy innych formach zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do ich płacenia podkreślając, że mogą być one korzystne nie tylko dla nas samych - ale również dla naszych najbliższych.

ZUS wypłaca bowiem zasiłek opiekuńczy w przypadku, gdy konieczne jest, by osoba odprowadzająca składki na ubezpieczenie chorobowe, zajęła się opieką chorego bliskiego.

Ile dni zasiłku opiekuńczego nam przysługuje?

Okres wypłaty zasiłku jest uzależniony od tego kim mamy się opiekować. ZUS może nam przyznać:

60 dni zasiłku opiekuńczego -> na opiekę nad chorym dzieckiem do 14. roku życia (lub na opiekę nad dzieckiem zdrowym do lat 8 w określonych przypadkach)

30 dni zasiłku opiekuńczego -> na opiekę nad zdrowym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 8 lat ale nie przekroczyło 18 roku życia

14 dni zasiłku opiekuńczego -> na opiekę nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym z członków rodziny

Warto pamiętać, że ZUS nie przyzna zasiłku opiekuńczego na okres dłuższy niż 60 dni w roku.

Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego

"Żeby naliczenie i wypłata były jak najszybsze konieczne jest właściwe złożenie wniosku do ZUS po to by uniknąć postępowań wyjaśniających, które wydłużają czas oczekiwania na wypłatę zasiłku" - podkreśla w rozmowie z portalem Interia.pl Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Tego dokumentu ZUS nie uzna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w ostatnim czasie doszło do zmian w przepisach związanych z zasiłkiem opiekuńczym. W czasie trwania pandemii koronawirusa pracodawca miał możliwość wystąpienia w imieniu pracownika o zasiłek opiekuńczy . Obecnie to rozwiązanie już nie funkcjonuje.

Jak informuje Interia "jeśli do ZUS trafi nasz wniosek o zasiłek opiekuńczy w trybie przewidzianym dla wysyłania takich wniosków przez pracodawcę z okresu pandemii koronawirusa, ZUS nie uzna takiego dokumentu". Ubezpieczony musi więc samodzielnie dostarczyć odpowiedni wniosek - skany od pracodawcy się nie liczą i nie będą akceptowane.

