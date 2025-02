Znamy nowego prezesa Comarchu. Kim jest Jarosław Mikos?

Comarch wybrał nowego prezesa zarządu

- Cieszę się, że stanowisko Prezesa Zarządu Comarch obejmuje tak doświadczony manager. Jestem pewna, że dzięki jego szerokim kompetencjom biznesowym firma będzie rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie. Wierzę, że wieloletnie doświadczenie zespołów Comarch, w połączeniu z innowacyjnym podejściem Prezesa Mikosa do rynku IT, zaowocują nowatorskimi rozwiązaniami, nowoczesnym zarządzaniem oraz bardzo dobrą współpracą z klientami – powiedziała Elżbieta Filipiak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Comarch.

Jarosław Mikos posiada bogatą wiedzę na temat budowania funkcjonalnych i szybko rozwijających się organizacji, przez lata aktywnie działał na rynku FinTech. W swojej karierze zawodowej był związany m.in. z Energis Polska, Grupą Wirtualna Polska oraz spółką Polskie ePłatności. Tuż po powołaniu na Prezesa Zarządu Comarch Jarosław Mikos powiedział:

- Jako globalny integrator i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych Comarch cieszy się silną pozycją zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. To dla mnie zaszczyt kierować tak doświadczonym zespołem specjalistów IT. Wspólnie będziemy wzmacniać rozwój firmy na arenie międzynarodowej, jednocześnie zachowując naszą pozycję lidera w kraju. Wierzę, że dzięki otwartości na innowacje oraz ścisłej współpracy z globalnym funduszem CVC Capital Partners jeszcze skuteczniej odpowiemy na potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. Dziękuję Radzie Nadzorczej za okazane mi zaufanie - mówił nowy prezes zarządu.

- Jestem pewien, że wybór Jarosława Mikosa na stanowisko Prezesa Zarządu Comarch to mocne nowe otwarcie dla firmy – podsumował Krzysztof Krawczyk, Partner CVC Capital Partners oraz członek Rady Nadzorczej Comarch. – Jarosław Mikos jest jednym z nielicznych menedżerów na polskim rynku z tak bogatym i wszechstronnym doświadczeniem transformacyjnym. Obecnie pracujemy intensywnie nad uszczegółowieniem strategii i priorytetami rozwoju Grupy, wiedza i kompetencje nowego Prezesa będą tutaj kluczowym wsparciem.

Comarch jest jedną z największych firm informatycznych w Europie o trzydziestoletniej tradycji. Z jej usług skorzystały tysiące światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach.

W trakcie grudniowego NWZA Akcjonariusze przegłosowali uchwałę o wycofaniu akcji Comarch S.A. z obrotu giełdowego. Delisting jest jednym z planowanych kroków procesu, który ma umożliwić Comarch S.A. dalszy rozwój jako spółce prywatnej.

Kim jest nowy prezes zarządu Comarch?

Jarosław Mikos ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczął w 1995 roku w firmie Deloitte & Touche w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. Od 1996 roku pracował w Coopers & Lybrand jako senior konsultant. W latach 1997-1999 był managerem w londyńskim biurze PwC, a następnie wicedyrektorem w Departamencie M&A i Prywatyzacji PwC. Od 2000 roku był związany z Energis Polska, najpierw jako Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu, następnie jako CFO, a od 2002 roku jako CEO tej firmy. W 2005 roku doprowadził do połączenia Energis Polska z GTS Polska, pozostając Prezesem Zarządu. W latach 2006-2010 prowadził własną działalność inwestycyjną. W latach 2011-2013 był Prezesem Magna Polonia, gdzie przeprowadził proces restrukturyzacji funduszu, a od 2013 do 2017 roku związany z Grupą Wirtualna Polska jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do nadzoru nad Zarządem Spółki. Pod koniec 2017 roku Jarosław Mikos został Prezesem Zarządu spółki Polskie ePłatności SA, jednego z dwóch największych na polskim rynku operatorów terminali płatniczych. Od listopada 2021 roku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu stał na czele IAI SA, firmy specjalizującej się w dostawach oprogramowania m.in. dla sklepów internetowych. Przez ostatnie 2 lata był związany w WeNet, początkowo jako członek Rady Nadzorczej, od czerwca 2023 roku jako Prezes Zarządu. 8 grudnia 2024 roku został członkiem Rady Nadzorczej Comarch S.A. 6 lutego 2025 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A. powołała go na Prezesa Zarządu spółki.

Autor: