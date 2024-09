Znamy termin rozbudowy Lotniska Chopina. A co dalej z CPK?

Wyższy wiek emerytalny w Polsce nadchodzi. “Szykujcie się na pracę do 70. roku życia”

Ponad 3800 leków za darmo dla seniorów 65+ i 75+. Co warto wiedzieć o programie lekowym?

Lotnisko Chopina czeka konieczna rozbudowa. A co z CPK?

Szef zarządzających Lotniskiem Chopina Polskich Portów Lotniczych (PPL) Andrzej Ilków w rozmowie z PAP mówił, że Lotnisko Chopina "musi być rozbudowane", ze względu na to, że Centralny Port Komunikacyjny powstanie później.

- Port miał plany rozbudowy, jednak w 2019 r. zostały one zatrzymane decyzją ówczesnego rządu [...] Dzisiaj wiemy, że musimy wrócić do tej koncepcji rozbudowy, dlatego że lotnisko centralne powstanie najwcześniej w 2032 r. - mówił Ilków.

Prezes PPL podkreślał, że konieczne jest zwiększenie przepustowości terminala, bo w przypadku infrastruktury dla samolotów tj. dróg zjazdu kołowania, płyt postojowych, to są one "w wystarczającym stanie zapewniającym odpowiednia przepustowość samolotów".

Rozbudowa terminalu ma przyczynić się do wzrostu operacji lotniczych, tj. startów i lądowań z obecnych 600 do 800 w ciągu doby. W nocy ma być prowadzonych 40 operacji w godzinach 22.00-23.30 i 5.00-6.00 rano, bez zadań w środku nocy, aby nie generować hałasu.

- Jeśli chodzi o te dodatkowe operacje, to one się wiążą z tym, że nie będziemy hałasować bardziej niż ten hałas, który jest zdefiniowany obszarem ograniczonego użytkowania, dlatego że samoloty są 30-40 proc. cichsze od momentu, kiedy ten obszar był wprowadzany - mówił Ilków.

A co dalej CPK? Rozbudowa jest związana z projektem centralnego lotniska

Prezes PPL przyznał, że zwiększenie przepustowości ma przygotować linie lotnicze do przenosin na nowe lotnisko, które będzie budowane w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozbudowa więc nie zastępuje CPK, a przygotowuje się do jego budowy, oraz jest reakcją na odległą datę realizacji inwestycji.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. Lotnisko Chopina odprawiło 14 mln 82 tys. 87 pasażerów. W 2023 r. port ten obsłużył 18,5 mln podróżnych, a w całym 2024 r. - według prognoz - z jego usług skorzysta 20,5 mln osób, czyli około 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

FORUM EKONOMICZNE 2024 - Krzysztof Paszyk - Pomysł Lewicy zniszczy polskie firmy PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.