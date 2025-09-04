Znamy termin ujawnienia kontroli KPO. Wiceminister Szyszko: Nieprawidłowości to mniejszość

Jak powiedział nam wiceminister Jan Szyszko na kongresie ekonomicznym w Karpaczu, kończą się już kontrole w sprawie nieprawidłowości dotyczących dotacji z KPO dla branży HoReCa (hotelarstwo, restauracja, catering). Sekretarz stanu w resorcie funduszy i polityki regionalnej podkreśla, że nieprawidłowe wykorzystanie środków z funduszu dotyczyły mniejszości przedsiębiorstw. Już niebawem poznamy wyniki kontroli.

  • Sprawdzenie wszystkich 3000 umów z KPO dla HoReCa dobiega końca.
  • Wiceminister Szyszko zapowiada przedstawienie wyników kontroli pod koniec września.
  • Wypłaty z KPO dla branży HoReCa zostaną wznowione po kontrolach.
  • Trwają nieoficjalne negocjacje z KE w sprawie warunków rozliczenia KPO.

Kontrole KPO dla HoReCa zmierzają ku końcowi. Niebawem poznamy ich wyniki

Jak powiedział Jan Szyszko, obecnie zweryfikowano wszystkie 3000 umów z KPO dla HoReCa, kończą się związane z tym kontrole. Jej wyniki ministerstwo przedstawi pod koniec września, ale jak podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej - nieprawidłowości dotyczą mniejszości wniosków, ale "wszystko trzeba sprawdzić i każdą złotówkę odzyskać".

- Jeżeli używamy przykładu łódek, to jeśli ktoś takową kupił [z dotacji z KPO - dop. red.] i jest ona dostępna na wynajem w branży HoReCa, nie ma silnika spalinowego, tylko jest np. łódką turystyczną do wynajęcia na Zegrzu, czy na Mazurach [...], to jest elementem dywersyfikacji działalności i nie ma w tym nic złego, to jest uczciwie pozyskana dotacja. Natomiast jeżeli ktoś łódkę pozyskał i nie jest ona dostępna na wynajem, to będziemy żądać zwrotu dotacji - powiedział Szyszko.

Wiceminister nie obawia się również potencjalnych pozwów od przedsiębiorców, którym zostanie odebrane dofinansowanie.

- Żaden przedsiębiorca, który uczciwie pozyskał to dofinansowanie, a takich jest zdecydowana większość, nie ma się czego obawiać. Uczciwi nie mają się czego bać. więc nie, nie mamy takich obaw [o pozwy - dop. red.] - powiedział Jan Szyszko.

Przypomnijmy, że w sierpniu Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w związku z nieprawidłowościami wstrzymała dopłaty z KPO dla branży HoReCa. Wiceminister podkreślił, że wypłaty zostaną wznowione po kontrolach, a opóźnienia w płatnościach nie powinny wystąpić, bo harmonogram wypłat "nie ma realnego kosztu dla beneficjentów".

Nieoficjalne negocjacji Polski ws. rewizji KPO

Jan Szyszko wskazał również, że trwają obecnie nieoficjalne negocjacje z Komisją Europejską w sprawie KPO dotyczące warunków rozliczenia jej realizacji.

- Jest to ćwiczenie, które KE wykonuje ze wszystkimi państwami członkowskimi, aczkolwiek my bardzo zabiegaliśmy o to i stawialiśmy taki warunek, żeby ze względu na skalę polskiego planu, żebyśmy my byli pierwsi w serii tych rozmów, które Komisja będzie toczyć i to rzeczywiście zostało spełnione - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jak wskazuje Szyszko to są nieformalne rozmowy, w których Polska korzysta z wypracowanych "dobrych relacji". Wniosek o płatność ma być wysłany w październiku, wtedy też ruszą oficjalne negocjacje z KE.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki