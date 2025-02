Waloryzacja dodatków emeryckich w 2025 roku

Poza podstawowymi świadczeniami, części emerytów należą się także dodatki do emerytury. Podobnie jak podstawowa emerytura, wysokość dodatków podlega waloryzacji, a ta w 2025 roku będzie znacznie niższa niż w 2024 roku.

Wynika to z najnowszych danych GUS, które są podstawą do obliczania waloryzacji. Realny wzrost wynagrodzeń w 2024 roku wyniósł 9,5 proc. rok do roku, a inflacja średnioroczna 3,6 proc. W efekcie waloryzacja emerytur w 2025 roku wyniesie 5,5 proc. o ile rząd nie zdecyduje się na podniesienie wskaźnika.

To znaczny spadek względem 2023 roku, gdy waloryzacja wyniosła 12,12 procent! Wtedy jednak średnioroczna inflacja wynosiła 11,4 proc., a wzrost wynagrodzeń wynosił 9,1 proc. Choć wynagrodzenia w 2024 roku rosły szybciej, to inflacja była niemal trzykrotnie niższa! To też przełożyło się na niemal trzykrotnie niższą waloryzację.

Jak waloryzacja wpłynie na wysokość dodatków emeryckich?

Przy takim wskaźniku popularny dodatek pielęgnacyjny (który przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia, lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji) wzrośnie z 49,51 zł do 52,23 zł. Z kolei najwyżej wyceniany dodatek do renty dla inwalidy wojennego po waloryzacji 5,5 proc. wyniesie 1 333,17 zł (podwyżka o 69,44zł). Pozostałe kwoty dodatków możecie sprawdzić w naszej galerii.

Od kiedy wypłata zwaloryzowanych dodatków emeryckich?

Jak co roku, rząd podaje wskaźnik waloryzacji w lutym opierając się na danych GUS. Wiadomo, że nie wyniesie mniej niż 5,5 proc., rząd może go ew. zwiększyć, lub zdecydować się na waloryzację procentowo-kwotową (czyli z gwarancją podwyżki o daną kwotę).

Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane zaś od marca 2025 roku. To oznacza, że emerytury marcowe zarówno wypłacane na początku, jak i końcu miesiąca, będą wypłacane z uwzględnieniem podwyżek.

