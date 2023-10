i Autor: Shutterstock

Telekomunikacja

Znana firma zwalnia aż 14 tys. osób. Wszystko z powodu 5G

Nokia tnie koszty i planuje zredukować liczbę pracowników do 72-77 tys. z 86 tys. obecnie. W najbardziej pesymistycznym dla zatrudnionych wariancie oznacza to redukcję etatów o ok. 16 proc. Wszystko przez niski popyt na sprzęt 5G nowej generacji - informuje Reuters. Nokia planuje zaoszczędzić od 800 mln euro do 1,2 mld euro do 2026 r.