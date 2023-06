Gigant rezygnuje z biznesu tytoniowego! To koniec epoki

Bruksela znajduje się na 12 miejscu wśród najpopularniejszych kierunków z warszawskiego lotniska. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku na trasie z i do belgijskiej stolicy podróżowało ponad 95.000 pasażerów.

- Ogłaszamy wznowienie od 1 czerwca 2023 roku rejsów Brussels Airlines, między Warszawą a Brukselą samolotami z rodziny Airbus A320. Nasi pasażerowie skorzystają z 6 lotów tygodniowo do naszego hubu w Brukseli, skąd mają do wyboru wiele połączeń do USA, Afryki i Europy lub po prostu mogą zdecydować się na pobyt w pięknej Belgii - poinformował René Koinzack, dyrektor generalny Grupy Lufthansa na Polskę i Czechy.

Koinzack dodał, że od września planowane jest zwiększenie oferty do 12 rejsów tygodniowo.

Jest to dla nas ważny i wartościowy partner, który uatrakcyjni ofertę Lotniska Chopina. Jest to też istotny sygnał, że ruch lotniczy się odbudowuje, a pasażerowie chcą podróżować” – mówi Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina.

