Znana sieć handlowa znika z Polski! Wiadomo, kto przejmie sklepy

Obecnie sieć sklepów Spar posiada w Polsce blisko 200 placówek, wszystkie są na sprzedaż od września 2023. Spar pojawił się na polskim rynku w 2018 roku, kiedy to południowoafrykański koncern przejął 66 sklepów sieci sklepów Piotr i Paweł, zmieniając ich nazwę na Spar, Eurospar i Spar Express. We wrześniu 2024 r. Grupa Specjał złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na zakup sieci sklepów Spar. Dwa miesiące później UOKiK wydał zgodę na transakcję. Kwota transakcji szacowana jest na 40 mln zł.

– Wierzymy, że ustabilizujemy i rozbudujemy pozycję sieci Spar w Polsce, a na pewno wykorzystamy wszystkie nasze kompetencje i umiejętności, aby ten brand był dominującym na rynku polskim – mówił portalowi Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał we wrześniu 2024 r.

Jak podaje Portal Spożywczy, aktywa Spar w Polsce obejmują:

* trzy centra dystrybucyjne w Czeladzi, Koninkach, Starych Gnatowicach;

* 195 sklepów franczyzowych i własnych Spar w formatach: Spar Mini, Spar Express, Spar, Eurospar), w tym 20 sklepów własnych, m.in. w centrum handlowym Blue City Warszawie o powierzchni sali w wysokości 3000 mkw.;

* zakład produkcyjny Kuchnia Polki (dania gotowe, garmażerka);

* biurowiec w Poznaniu (pow. 3,5 mkw.).

GK Specjał rozszerza działalność

Grupa Kapitałowa Specjał powstała w 1990 roku, jest hurtownikiem i operatorem wielu sieci franczyzowych działających pod szyldami, m.in. Nasz Sklep, Nasz Sklep Express, Livio i Rabat Detal. W 2022 r. Specjał podpisał umowę nabycia 100 proc. udziałów w Ren. Zakup ten pozwolił na rozszerzenie działalności Grupy o segment dystrybucji żywności mrożonej. Falę przejęć Specjał rozpoczął jednak dużo wcześniej, wykupując m.in. większościowe udziały w firmie Rabat Detal.W połowie 2024 r. firma złożyła wniosek do UOKIK o zakup części spółki Smak Serwis, która od 1990 r. zajmuje się dystrybucją produktów spożywczych.