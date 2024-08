Znane sklepy z elektroniką upadają. Wszystko przez Ukraińców?

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Mniej Ukraińców w sklepach z elektroniką

Niepokojące dane napływają z polskich sklepów z elektroniką. Jak podaje serwis dlahandlu.pl spółka Euro-Net prowadząca sieć sklepów "RTV Euro AGD" wypracowała za 2023 rok 57 847 956 zł zysku netto w porównaniu do 180 963 862 zł za 2022 r. Aktualnie ta polska sieć posiada ok. 330 sklepów fizycznych w całej Polsce oraz sklep internetowy. W minionym roku sieć otworzyła 10 sklepów, ale jednocześnie zamknęła 7. Jak firma komentuje swoje wyniki? W komunikacie sieci czytamy: - Rynek elektroniki użytkowej spadł w Polsce w ubiegłym roku dwucyfrowo, sprzedaż spółki zmniejszyła się o 6,8% co oznacza, że spółka po raz kolejny w 2023 roku zwiększyła swoje udziały w rynku i umocniła swoją pozycję jako jego lider i skoncentrowany specjalista na rynku sprzedaży detalicznej elektroniki w Polsce. Zwiększenie udziałów rynkowych nastąpiło w warunkach spowolnienia rynkowego, wynikającego z ogólnych negatywnych uwarunkowań gospodarczych, takich, jak bardzo wysoka inflacja, szczególnie w całej pierwszej połowie roku, wpływająca na niższy dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych, spadek liczby ludności rezydującej w Polsce w związku z odpływem obywateli Ukrainy, którzy stanowili dodatkową siłę nabywczą, istotny spadek zakupów i wywozów indywidualnych elektronicznych produktów na Ukrainę, wysokie stopy procentowe, istotnie zwiększające koszt obsługi kredytów u kredytobiorców indywidualnych.

Plany RTV Euro AGD na 2024

Zarząd firmy podkreśla, że "dodatkowo co ważne podstawą porównania jest wysoka baza wynikająca z bardzo silnych wzrostów w poprzednich latach. Spadkowy w 2023 roku rynek elektroniki, wysokie stopy procentowe oraz inflacja i związany z tym wzrost kosztów wpłynęły na niższy wynik finansowy spółki w 2023 roku. Spółka podjęła szereg działań korygujących w zakresie kosztów i przychodów, które przełożą się na lepsze wyniki finansowe w bieżącym roku 2024 i latach następnych - napisał zarząd firmy podsumowując wyniki za 2023 r. Według danych spółki na koniec 2023 r. sieć zatrudniała 6 852 pracowników (1096 stanowisk robotniczych i 5 756 nierobotniczych) w porównaniu do 7 159 w 2022 roku".