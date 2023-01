Znany Tiktoker obliczył, ile kosztuje godzina oglądania telewizji. Tyle zapłacisz za prąd

Maciej Malinowski to popularny tiktoker występujący w internecie pod nickiem "czytosieoplaca". Jego content skupia się na oszczędzaniu i kwestiach związanych z codziennymi wydatkami. Tym razem pod lupę wziął oglądanie telewizji. Internetowy twórca postanowił sprawdzić ile kosztuje godzina oglądania telewizji a materiał wraz z obliczeniami opublikował na swoim tiktokowym profilu.

Ile kosztuje godzina oglądania telewizji? Eksperyment z TikToka

Podczas swojego testu, Maciej Malinowski używał 65-calowego telewizora marki Samsung z technologią QLED. Wynik zużycia energii wskazywał mu miernik prądu, do którego podłączył zasilacz urządzenia Po podłączeniu sprzętu włączył film i postanowił sprawdzi wynik po 60 minutach działania. Po godzinie wskaźnik odczytał pobór mocy równy 0,1 kilowatogodzinie. W celu potwierdzenia wiarygodności wyniku. Tiktoker powtórzył "eksperyment" przez kolejną godzinę - wynik był taki sam. "Minęła kolejna godzina, kolejne 0,1 kWh. To oznacza, że 65-calowy telewizor na godzinę zużywa ok. 7,5 grosza" - powiedział Maciej Malinowski.

Wynika z tego, że oglądając telewizję trzy godziny dziennie, w ciągu miesiąca zapłacimy tylko kilka złotych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że influencer obliczał kwoty za zużycie energii na podstawie stawek z listopada 2022 roku. Ponadto wynik uzależniony jest od konkretnego telewizora. Nawet w przypadku różnych urządzeń z technologią QLED, pobór mocy może się znacznie różnić - wyjaśnia portal gazeta.pl.

Ceny prądu. Od czego zależy wysokość rachunku?

Należy również pamiętać, że pobór mocy urządzenia zależy również od ustawień jasności w telewizorze czy trybu HDR. Warto również zaznaczyć, że rachunki za energię składają się z dwóch elementów: jej rzeczywistego zużycia i opłat dystrybucyjnych.

"Warto pamiętać, że płacąc za prąd, ponosimy koszty nie tylko jego wyprodukowania i dostarczenia. Składamy się również na utrzymanie i rozbudowę sieci energetycznych, a także utrzymanie w systemie rezerwy mocy, a przede wszystkim na transformację energetyczną" - wyjaśnił Włodzimierz Cupryszak, ekspert ds. regulacji w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej cytowany przez portal gazeta.pl.

