Znika bon senioralny. Jakie wsparcie dla osób starszych?

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-03-20 11:36

Bon senioralny znika po rewizji KPO, ale rząd zapowiada nowe wsparcie dla seniorów, także przed 75. rokiem życia. Program może ruszyć w 2026 r., a jego wartość sięgnie nawet 2 tys. 150 zł, obejmując szerszą grupę potrzebujących. Nowy program rządowy obejmie też osoby przed 75 rokiem życia.

Opiekunka w niebieskim stroju medycznym uśmiecha się do siedzącej seniorki z siwymi włosami, która je śniadanie. Kobiety trzymają się za ręce, symbolizując wsparcie. Scena pokazuje troskliwą opiekę nad osobami starszymi, co jest tematem artykułu na Super Biznes.

  • Bon senioralny nie będzie realizowany w ramach KPO, ale rząd nadal pracuje nad wsparciem dla seniorów, planując wdrożenie programu do połowy 2026 roku.
  •  Nowa koncepcja rozszerza pomoc na osoby poniżej 75. roku życia i samotnych seniorów.
  •  Największym wyzwaniem dla programu jest brak kadr – potrzeba aż 70 tys. opiekunów, co wymaga  szkoleń i zachęt do pracy w sektorze opieki.
  • Równolegle trwają prace nad "najmem senioralnym", który ma ułatwić seniorom mieszkającym w budynkach bez windy przeprowadzkę na niższe piętra.

Bon senioralny poza KPO – co się zmienia?

Planowany bon senioralny, będący jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej, nie będzie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Został z niego wykreślony, a jego miejsce zajmuje projekt dotyczący asystencji osobistej.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z pomocy. Jak zapewnia pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, wsparcie nadal jest w przygotowaniu.

„Wypracowaliśmy projekt, który da wsparcie zarówno samotnym seniorom, jak i osobom, które nie ukończyły 75 lat” — mówi w rozmowie z "Faktem".

Wsparcie dla seniorów – jak miał działać bon?

Pierwotna koncepcja zakładała pomoc dla osób 75+, których bliscy są aktywni zawodowo. Opieka miała być realizowana przez wykwalifikowanych pracowników od kilku do nawet 50 godzin miesięcznie.

Wartość świadczenia ustalono na poziomie 2 tys. 150 zł, uzależniając ją od dochodów seniora i jego rodziny. Teraz rząd rozważa wprowadzenie rozwiązania jako programu, a nie ustawy.

Brak kadr największym wyzwaniem

Kluczową barierą okazuje się rynek pracy. Do obsługi programu potrzeba nawet 70 tys. opiekunów, a podobna liczba jest niezbędna w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

„Kluczowe wyzwanie wiąże się z tym, że bon senioralny jest usługą, co wymaga przygotowania zasobów kadrowych” — podkreśla Marzena Okła-Drewnowicz. Rząd zwraca uwagę na konieczność szkolenia pracowników i zachęcania ich do pracy w sektorze opieki.

Bon senioralny także dla młodszych seniorów

Nowa koncepcja rozszerza grupę beneficjentów. Z pomocy mają skorzystać nie tylko osoby 75+, ale również młodsi seniorzy oraz osoby samotne. Planowany termin wdrożenia to połowa 2026 r., choć szczegóły – m.in. dotyczące naboru wniosków – są jeszcze dopracowywane.

Dodatkowe zmiany dla seniorów – najem senioralny

Równolegle trwają prace nad tzw. najmem senioralnym. Rozwiązanie ma pomóc osobom mieszkającym w budynkach bez windy, czyli tzw. „więźniom czwartego piętra”.Nowe przepisy mają umożliwić przeprowadzkę na niższe kondygnacje, przy większej elastyczności dla gmin oraz lepszym zabezpieczeniu praw właścicieli mieszkań. 

PTNW - Miłosz Bembinow

