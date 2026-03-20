Bon senioralny nie będzie realizowany w ramach KPO, ale rząd nadal pracuje nad wsparciem dla seniorów, planując wdrożenie programu do połowy 2026 roku.

Nowa koncepcja rozszerza pomoc na osoby poniżej 75. roku życia i samotnych seniorów.

Największym wyzwaniem dla programu jest brak kadr – potrzeba aż 70 tys. opiekunów, co wymaga szkoleń i zachęt do pracy w sektorze opieki.

Równolegle trwają prace nad "najmem senioralnym", który ma ułatwić seniorom mieszkającym w budynkach bez windy przeprowadzkę na niższe piętra.

Bon senioralny poza KPO – co się zmienia?

Planowany bon senioralny, będący jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej, nie będzie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Został z niego wykreślony, a jego miejsce zajmuje projekt dotyczący asystencji osobistej.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z pomocy. Jak zapewnia pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, wsparcie nadal jest w przygotowaniu.

— „Wypracowaliśmy projekt, który da wsparcie zarówno samotnym seniorom, jak i osobom, które nie ukończyły 75 lat” — mówi w rozmowie z "Faktem".

Wsparcie dla seniorów – jak miał działać bon?

Pierwotna koncepcja zakładała pomoc dla osób 75+, których bliscy są aktywni zawodowo. Opieka miała być realizowana przez wykwalifikowanych pracowników od kilku do nawet 50 godzin miesięcznie.

Wartość świadczenia ustalono na poziomie 2 tys. 150 zł, uzależniając ją od dochodów seniora i jego rodziny. Teraz rząd rozważa wprowadzenie rozwiązania jako programu, a nie ustawy.

Brak kadr największym wyzwaniem

Kluczową barierą okazuje się rynek pracy. Do obsługi programu potrzeba nawet 70 tys. opiekunów, a podobna liczba jest niezbędna w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

— „Kluczowe wyzwanie wiąże się z tym, że bon senioralny jest usługą, co wymaga przygotowania zasobów kadrowych” — podkreśla Marzena Okła-Drewnowicz. Rząd zwraca uwagę na konieczność szkolenia pracowników i zachęcania ich do pracy w sektorze opieki.

Bon senioralny także dla młodszych seniorów

Nowa koncepcja rozszerza grupę beneficjentów. Z pomocy mają skorzystać nie tylko osoby 75+, ale również młodsi seniorzy oraz osoby samotne. Planowany termin wdrożenia to połowa 2026 r., choć szczegóły – m.in. dotyczące naboru wniosków – są jeszcze dopracowywane.

Dodatkowe zmiany dla seniorów – najem senioralny

Równolegle trwają prace nad tzw. najmem senioralnym. Rozwiązanie ma pomóc osobom mieszkającym w budynkach bez windy, czyli tzw. „więźniom czwartego piętra”.Nowe przepisy mają umożliwić przeprowadzkę na niższe kondygnacje, przy większej elastyczności dla gmin oraz lepszym zabezpieczeniu praw właścicieli mieszkań.

