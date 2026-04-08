Dlaczego Estończycy mają trzymać gotówkę w domu?

Jak informuje serwis money.pl, Bank Centralny Estonii (Eesti Pank) oficjalnie zarekomendował, aby każde gospodarstwo domowe posiadało zapas gotówki wystarczający na pokrycie tygodniowych wydatków. Powód? Jak wyjaśnia Rainer Olt, szef departamentu systemów płatniczych, chodzi o przygotowanie się na ewentualne przerwy w działaniu usług płatniczych, awarie systemów transakcyjnych czy inne niespodziewane zdarzenia. W dobie cyberataków i niestabilności geopolitycznej, poleganie wyłącznie na pieniądzu cyfrowym może okazać się ryzykowne.

Estonia kolejnym europejskim krajem z zaleceniami

Estonia nie jest jedyna. Podobne rekomendacje pojawiają się w innych krajach, które na co dzień odchodzą od gotówki.

Szwecja: Tamtejszy bank centralny (Riksbank) zaleca trzymanie w domu co najmniej 1000 koron (ok. 400 zł) na osobę dorosłą. Co ciekawe, Szwedzi są też zachęcani do płacenia gotówką, aby podtrzymać jej obieg w systemie.

De Nederlandsche Bank sugeruje posiadanie rezerwy w wysokości od 200 do 500 euro.

Europejski Bank Centralny: W raporcie "Zachowaj spokój i gotówkę" EBC określa fizyczny pieniądz mianem "koła zapasowego" i kluczowego elementu przygotowania na kryzys.

A co na to Polska?

Chociaż Narodowy Bank Polski nie wydał oficjalnych zaleceń dotyczących konkretnej kwoty, polskie władze i eksperci podzielają tę przezorność. Minister finansów Andrzej Domański, zapytany o takie rekomendacje, stwierdził, że "każdy powinien mieć trochę pieniędzy odłożonych w gotówce", wskazując na możliwe awarie systemów płatniczych.

Polscy eksperci finansowi sugerują, aby w domu trzymać kwotę od 500 do 1000 zł na pokrycie podstawowych potrzeb przez kilka dni. W scenariuszach poważniejszego kryzysu niektórzy rekomendują nawet równowartość miesięcznych wydatków.

Jak bezpiecznie przechowywać pieniądze w domu?

Trzymanie gotówki w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży, dlatego kluczowe jest jej odpowiednie zabezpieczenie. Złodzieje w pierwszej kolejności sprawdzają oczywiste miejsca, takie jak szuflady z bielizną, materace czy słoiki. Oto kilka wskazówek, jak zrobić to mądrze.

Zainwestuj w sejf. To najbezpieczniejsze rozwiązanie. Najlepiej wybrać model ognioodporny i przymocować go na stałe do ściany lub podłogi. Bądź kreatywny. Pieniądze można ukryć w przedmiotach codziennego użytku, które nie wzbudzają podejrzeń, np. w atrapach puszek z jedzeniem, grubych książkach czy za kratką wentylacyjną. Dziel i ukrywaj. Jeśli masz większą kwotę, podziel ją na kilka mniejszych części i schowaj w różnych, nieoczywistych miejscach. Wybieraj małe nominały. W sytuacji kryzysowej łatwiej będzie zapłacić za zakupy banknotami 20 czy 50 zł niż banknotem o wysokim nominale.