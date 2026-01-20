Skokowy wzrost składki zdrowotnej i brak możliwości jej odliczenia uderza w płynność finansową, zmuszając do rewizji strategii biznesowej na 2026 rok

Analiza rynkowa ujawnia, że zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej stanowi największe wyzwanie dla rentowności ponad 930 tysięcy polskich firm

Uwzględnienie podwyżki składek ZUS o ponad 8% jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej i wymaga optymalizacji procesów kosztowych w przedsiębiorstwie

Eksperci ds. podatków wskazują, że uproszczone zasady Mały ZUS Plus wprowadzają nowe elementy w zarządzaniu ryzykiem dla przedsiębiorców wznawiających działalność

Całkowity wzrost obciążeń publicznoprawnych wymusza ponowną ocenę rentowności projektów i strategii rozwoju firmy na najbliższe lata

ZUS 2026: Rekordowe podwyżki uderzą w każdą firmę. Oto nowe stawki

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli opłacający tak zwany duży ZUS, w 2026 roku muszą przygotować się na odczuwalny wzrost miesięcznych składek. Nowa kwota wyniesie 1 926,77 zł, co jest bezpośrednim skutkiem podniesienia prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce do 9 420 zł. To właśnie od tej kwoty zależy podstawa wymiaru składek społecznych, która stanowi jej 60%, czyli 5 652 zł. W praktyce oznacza to, że co miesiąc przedsiębiorcy zapłacą o około 152-153 zł więcej niż w 2025 roku, co w skali roku przekłada się na wzrost kosztów prowadzenia firmy o 8,6%. Na całkowitą sumę składają się ubezpieczenia: emerytalne (1 103,27 zł), rentowe (452,16 zł), wypadkowe (94,39 zł), Fundusz Pracy (138,47 zł) oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (138,47 zł). Warto również zaznaczyć, że dla najlepiej zarabiających wzrósł roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych do 282 600 zł.

Podwyżki nie ominęły również osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie i korzystają z ulgi na start, znanej jako ZUS preferencyjny. W ich przypadku miesięczne obciążenie z tytułu składek społecznych wzrosło do 456,19 zł, czyli o około 13 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podstawą do obliczenia tych składek jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2026 roku ustalono na poziomie 4 806 zł. Należy pamiętać, że z tej formy wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadzili innej działalności gospodarczej oraz nie świadczą usług na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Zapomnij o ZUS. Prawdziwym zabójcą portfela jest nowa składka zdrowotna

Jednak to nie podwyżka składek społecznych może okazać się największym wyzwaniem finansowym dla przedsiębiorców w 2026 roku. Najbardziej dotkliwą zmianą jest skokowy wzrost minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 lutego jej podstawa wymiaru została podniesiona z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia. W rezultacie minimalna miesięczna opłata wzrosła z 314,96 zł do 432,54 zł, co oznacza podwyżkę aż o 117,58 zł. Ta zmiana jest szczególnie bolesna, ponieważ w 2025 roku z niższej podstawy korzystało ponad 930 tysięcy firm. Dodatkowym ciosem, zwłaszcza dla osób na podatku liniowym, jest likwidacja możliwości wliczania składki zdrowotnej w koszty uzyskania przychodu, co bezpośrednio obniży rentowność wielu działalności.

Na początku 2026 roku rząd wprowadził również uproszczone zasady korzystania z ulgi Mały ZUS Plus. Przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył 120 000 zł, mogą opłacać niższe składki przez 36 miesięcy w każdym kolejnym pięcioletnim okresie prowadzenia działalności. Co ważne, prawo do ulgi jest teraz przyznawane niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzystał z niej w przeszłości, o ile spełnia ustawowe kryteria. Podstawa wymiaru składek, ustalana indywidualnie na podstawie dochodu, musi mieścić się w przedziale od 1 441,80 zł do 5 652 zł. Mimo że celem zmian jest uproszczenie przepisów, mogą one tworzyć niepewność dla osób, które zawieszają i wznawiają działalność. Tacy przedsiębiorcy muszą teraz jeszcze dokładniej pilnować liczby wykorzystanych miesięcy ulgi.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025