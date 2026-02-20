- Lubuski ZUS skontrolował ponad 11 tys. zwolnień, odzyskując ponad 1 mln zł z tytułu nadużyć.
- Donosy i aktywność w mediach społecznościowych skutkują utratą zasiłku za L4 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
- ZUS aktywnie skraca nieuzasadnione zwolnienia, oszczędzając znaczące kwoty.
- Od 2027 roku planowane są elastyczniejsze przepisy L4, np. zdalna praca u jednego pracodawcy podczas zwolnienia z drugiego.
Kontrole L4 w woj. lubuskim. 11 tys. sprawdzonych zwolnień
Elektroniczne zwolnienia lekarskie umożliwiły skuteczniejszą weryfikację osób przebywających na L4. W 2025 roku w regionie skontrolowano ponad 11 tys. przypadków, a mieszkańcy, którzy nadużyli świadczeń, musieli oddać łącznie ponad 1 mln zł.
W zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnień sprawdzono 5 tys. osób. Niemal 500 z nich zwróciło świadczenia o wartości 766 tys. zł. Firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników mogą prowadzić kontrole samodzielnie.
Donosy i zdjęcia z wakacji powodem utraty zasiłku
Do ZUS trafiają fotografie i zrzuty ekranu z mediów społecznościowych osób przebywających na L4. Na ich podstawie urząd wszczyna postępowania.
Świadczenie stracił mężczyzna relacjonujący wyjazd do Paryża, pracownik prowadzący działalność konkurencyjną wobec pracodawcy czy ubezpieczony publikujący zdjęcia z pobytu na Zanzibarze. Zasiłek musiał oddać także lekarz, który w czasie własnej niezdolności do pracy wystawiał recepty i zwolnienia.
"Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest po to, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia i do pracy, i nie można go traktować jako dodatkowego urlopu. Czym innym będzie więc podejmowanie aktywności zaleconej przez lekarza, a czym innym remontowanie mieszkania" - powiedziała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Agata Muchowska.
Osoba na L4 może przebywać poza domem, np. u rodziny, ale musi w ciągu trzech dni poinformować o tym ZUS i pracodawcę.
Nowe przepisy i szersze uprawnienia ZUS
System typuje także zwolnienia zbyt długie względem diagnozy lub wystawiane seryjnie przez różnych lekarzy. W Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wydano 6 tys. orzeczeń; w 300 przypadkach skrócono L4 łącznie o 2 tys. dni, oszczędzając 240 tys. zł.
Od 27 stycznia obowiązują nowe przepisy rozszerzające kompetencje kontrolerów. Od 13 kwietnia wprowadzono precyzyjną definicję aktywności niezgodnej z celem zwolnienia.
"Dalekosiężne zmiany zaplanowano na styczeń 2027 r. System stanie się bardziej elastyczny dla osób pracujących w kilku miejscach. Jeśli choroba pozwoli na pracę zdalną u jednego pracodawcy, a uniemożliwi fizyczną u drugiego, lekarz nie będzie musiał wystawiać zwolnienia na oba etaty. Co więcej, badania orzeczników będą mogły odbywać się zdalnie poprzez wideorozmowę, a większość spraw rozstrzygnie jeden lekarz, co znacznie przyspieszy procedury" - dodała Muchowska.