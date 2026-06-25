Rekordowe wpływy do ZUS w 2025 roku. Czy twoja emerytura jest bezpieczna?

Rada Nadzorcza ZUS zatwierdziła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, przynosząc dobre wieści o kondycji finansów publicznych. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2025 roku kwota wpłat ze składek na ubezpieczenia społeczne osiągnęła rekordowy poziom 541,7 mld złotych. To solidny wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co świadczy o dobrej kondycji rynku pracy.

Te liczby bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo systemu emerytalnego i stabilność wypłat świadczeń, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa finansowego seniorów. Wysokie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wsparte rosnącymi wynagrodzeniami, pozwoliły na zmniejszenie zapotrzebowania na dotacje z budżetu państwa. Co więcej, Zakład wykazał się dużą skutecznością, odzyskując 2,75 mld złotych w ramach działań egzekucyjnych.

Pewność wypłat i waloryzacja. Co stabilność ZUS oznacza dla milionów Polaków?

Stabilna sytuacja finansowa ZUS to przede wszystkim gwarancja terminowych wypłat świadczeń dla ponad 8 milionów osób każdego miesiąca. W marcu ubiegłego roku ZUS sprawnie przeprowadził coroczną waloryzację rent i emerytur, która objęła ponad 8,7 mln świadczeniobiorców, a minimalna emerytura wzrosła o blisko 98 złotych. Potwierdza to zdolność systemu do realnego podnoszenia wartości świadczeń. Działalność instytucji to jednak nie tylko emerytury, co pokazuje realizacja programów wsparcia rodzin, w ramach których tylko na program „Rodzina 800+” w 2025 roku przeznaczono niemal 64,9 mld złotych.

Tyle wyniesie waloryzacja 13. i 14. emerytury z ZUS

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Pozytywna ocena NIK dla ZUS. Czy publiczne pieniądze są dobrze zarządzane?

Rada Nadzorcza zapoznała się również z wynikami kontroli wykonania budżetu państwa za 2025 rok, którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kontrola zakończyła się oceną pozytywną. To ważny sygnał, że środkami publicznymi zarządzano prawidłowo i z należytą starannością.

Brak jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych ze strony NIK jest wyraźnym potwierdzeniem rzetelności w realizacji zadań powierzonych Zakładowi. Oznacza to, że zarówno finanse samego ZUS, jak i zarządzanych przez niego funduszy, w tym kluczowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są prowadzone zgodnie z przepisami. To buduje zaufanie obywateli i daje im poczucie pewności, że system działa sprawnie.

Kim jest Liwiusz Laska? To on ma zostać nowym prezesem ZUS

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej poruszono również kluczową kwestię zmiany na stanowisku prezesa ZUS. Zaledwie wczoraj, 24 czerwca, premier Donald Tusk odwołał ze względu na stan zdrowia dotychczasowego prezesa, Zbigniewa Derdziuka. Krótko po tym szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła nowego kandydata, którym jest Liwiusz Laska, ekspert z zakresu prawa pracy, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie oraz przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Jego kandydatura uzyskała pozytywną opinię Rady, co otwiera drogę do oficjalnego powołania go przez Premiera na to odpowiedzialne stanowisko.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym! Pytanie 1 z 18 Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Socialnych Zakład Urozmaiceń Społecznych Następne pytanie