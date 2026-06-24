Trzęsienie ziemi w ZUS

To jedna z najważniejszych zmian kadrowych ostatnich miesięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent i wielu innych świadczeń dla milionów Polaków, będzie miał nowego szefa.

Jak poinformował przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska, Zbigniew Derdziuk przestaje pełnić funkcję prezesa Zakładu od 24 czerwca. Dokument w tej sprawie podpisał już premier Donald Tusk.

Decyzja zapadła. Rusza procedura wyboru nowego prezesa

Po odejściu Derdziuka rozpocznie się formalna procedura wyłonienia nowego prezesa ZUS.

Najpierw minister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawia kandydaturę Radzie Nadzorczej Zakładu. Po wydaniu opinii przez Radę wniosek trafia do premiera, który podejmuje ostateczną decyzję.

Co ciekawe, już teraz wiadomo, kto jest głównym kandydatem do objęcia stanowiska. Do Rady Nadzorczej wpłynął bowiem wniosek wskazujący właśnie Liwiusza Laskę jako przyszłego prezesa ZUS.

Kim jest Zbigniew Derdziuk?

64-letni Zbigniew Derdziuk to postać doskonale znana w administracji publicznej. Jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i od lat związany jest z sektorem finansów oraz zarządzania.

Na czele ZUS stał już dwukrotnie. Pierwszy raz kierował Zakładem w latach 2009–2015. Do instytucji wrócił w kwietniu 2024 roku, zastępując Gertrudę Uścińską.

W swojej karierze pełnił również funkcję ministra bez teki w rządzie Donalda Tuska oraz pracował jako sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

To on może przejąć stery w ZUS

Wiele wskazuje na to, że nowym szefem Zakładu zostanie Liwiusz Laska.

50-letni prawnik, adwokat i doktor nauk prawnych specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym oraz wyborczym. W przeszłości był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

Od grudnia 2023 do lutego 2024 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie został przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS.

W tle pojawiały się kontrowersje

Początek roku nie był łatwy dla Zbigniewa Derdziuka. W styczniu 2026 roku związek zawodowy Związkowa Alternatywa publicznie zaapelował o jego dymisję.

Związkowcy zwracali uwagę, że jako prezes ZUS zasiadał jednocześnie w radzie nadzorczej spółki Relpol. Ich zdaniem mogło to budzić wątpliwości w świetle przepisów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne.

Nie wiadomo jednak, czy sprawa miała jakikolwiek wpływ na obecną decyzję dotyczącą zmian w kierownictwie Zakładu.

Instytucja kluczowa dla milionów Polaków

Zmiana na stanowisku prezesa ZUS to nie tylko roszada personalna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za obsługę emerytur, rent, zasiłków chorobowych, świadczeń rodzinnych i wielu innych form wsparcia.

Dlatego każda zmiana na jego szczycie budzi ogromne zainteresowanie zarówno pracowników, jak i milionów osób pobierających świadczenia.

Teraz wszystko wskazuje na to, że stery jednej z najważniejszych instytucji w kraju przejmie Liwiusz Laska. Ostateczna decyzja należy jednak do premiera.

"MAM 800ZŁ EMERYTURY"