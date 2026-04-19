Co to jest formularz EMR i do kogo ZUS go wysyła

W jakich sytuacjach ZUS wszczyna procedurę weryfikacji

Ile czasu masz na odesłanie dokumentu

Co grozi, gdy nie potwierdzisz prawa do emerytury lub renty

Dlaczego ZUS sprawdza, czy emeryt jeszcze żyje

ZUS wypłaca pieniądze ze składek wszystkich ubezpieczonych. Ma więc obowiązek przekazywać je wyłącznie tym, którym faktycznie się należą. Weryfikacja istnienia prawa do świadczenia to standardowa, przewidziana przepisami procedura. Nie ma w niej nic nadzwyczajnego ani podejrzanego.

„Wysyłamy do konkretnej osoby specjalny formularz z prośbą o uzupełnienie danych osobowych, własnoręczne podpisanie i odesłanie go na podany przez ZUS adres” – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, cytowany przez INFOR.PL.

Kiedy ZUS wszczyna weryfikację — konkretne sytuacje

Wątpliwości co do dalszego prawa do pobierania świadczeń mogą pojawić się w kilku przypadkach.

ZUS uruchamia procedurę sprawdzającą, gdy:

emerytura lub renta jest dostarczana przez listonosza albo przekazywana na rachunek bankowy, a korespondencja wraca do nadawcy,

korespondencja w innych sprawach jest zwracana dwukrotnie,

poczta zwraca przesyłkę z adnotacją, że adresat nie żyje lub nie mieszka pod wskazanym adresem,

emeryt lub rencista nie reaguje na kilkakrotne wezwania ZUS,

osoby trzecie informują ZUS o okolicznościach mogących powodować wygaśnięcie prawa do świadczenia.

Formularz EMR — co to jest i jak go wypełnić

Do emerytów i rencistów mieszkających w Polsce ZUS wysyła dwustronicowy formularz o symbolu EMR – Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń. Dokument zawiera krótkie instrukcje: kto powinien go wypełnić, jak to zrobić i jakie będą skutki braku odpowiedzi.

Formularz trzeba własnoręcznie podpisać. Podpis musi potwierdzić organ administracji samorządowej — na przykład urząd gminy. Można też przynieść dokument osobiście do najbliższej placówki ZUS — pracownik sali obsługi zweryfikuje go na miejscu.

ZUS weryfikuje też emerytów mieszkających za granicą

Osoby pobierające polską emeryturę lub rentę, a zamieszkałe poza granicami kraju, otrzymują odrębny formularz: „Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia”. Może go wypełnić sam zainteresowany lub osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę.

Jak podaje INFOR.PL, w samym opolskim oddziale ZUS weryfikacja uprawnień osób mieszkających za granicą odbywa się raz w roku i dotyczy średnio około 9 tysięcy emerytów i rencistów.

Co grozi za nieodesłanie formularza do ZUS

Skutek jest jeden: ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury lub renty. Staje się to automatycznie, gdy formularz nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie — nawet jeśli powodem jest zwrot przesyłki przez pocztę.

Wstrzymanie może też nastąpić, gdy świadczenia nie można doręczyć z przyczyn leżących po stronie emeryta lub rencisty. Dotyczy to między innymi takich sytuacji:

zmiana adresu bez poinformowania ZUS,

podanie błędnego adresu,

odmowa przyjęcia świadczenia,

zaginięcie świadczeniobiorcy.

Jak odblokować wstrzymaną emeryturę lub rentę

ZUS może wznowić wypłatę od miesiąca, w którym ją zawiesił. Warunek jest jeden — trzeba złożyć wniosek o wznowienie wypłaty. Świadczenia można odzyskać za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz, licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Dlatego im szybciej wyjaśnisz sprawę z ZUS-em, tym mniej pieniędzy utracisz bezpowrotnie.

