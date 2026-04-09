Najwyższe emerytury w Polsce. ZUS wypłaca im co miesiąc gigantyczne pieniądze

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-04-09 10:23

Najwyższa emerytura w Polsce przekracza już 54 tys. zł miesięcznie – to kwota, o jakiej większość Polaków może tylko pomarzyć. Ogromne świadczenia wypłaca ZUS nie tylko w skali kraju. W Wielkopolsce żyją emeryci, którym co miesiąc wpływają dziesiątki tysięcy złotych. Jeden poznański emeryt dostaje prawie 40 tys. zł miesięcznie.

Zielone logo ZUS na tle ściany z cegieł. Symbolizuje system emerytalny i wypłaty świadczeń. Artykuł na Super Biznes analizuje najwyższe i najniższe emerytury w Polsce, omawiając znaczenie długiego stażu pracy i późniejszego przejścia na emeryturę.

Autor: Shutterstock / alexgo.photography/ Shutterstock
  • Trzech seniorów z Poznania dostaje emerytury wielokrotnie wyższe od średniej krajowej
  • Najwyższe świadczenie w regionie to prawie 40 tys. zł miesięcznie
  • Jest też druga strona medalu – najniższa emerytura w Wielkopolsce wynosi zaledwie 7 groszy
  • Sprawdź, co decyduje o wysokości emerytury z ZUS
Najwyższe emerytury w Wielkopolsce – liderzy są z Poznania

Wielkopolski oddział ZUS ujawnił na prośbę redakcji Interia Biznes dane o najwyższych świadczeniach emerytalnych w województwie. Wyniki są imponujące. Trzy największe emerytury w regionie wypłaca ZUS w Poznaniu – i wszystkie przekraczają 30 tys. zł.

Oto konkretne kwoty najwyższych emerytur z ZUS w Wielkopolsce:

  • 39 516,58 zł – mężczyzna (I Oddział ZUS w Poznaniu)
  • 31 535,67 zł – mężczyzna (II Oddział ZUS w Poznaniu)
  • 30 976,82 zł – mężczyzna (II Oddział ZUS w Poznaniu)

Wszystkie trzy świadczenia pobierają mężczyźni. Każde z nich jest wielokrotnie wyższe od minimalnej emerytury, która od marca 2024 r. wynosi 1 780,96 zł brutto, i znacznie przewyższa emeryturę średnią.

Jak dostać wysoką emeryturę z ZUS? Dwa kluczowe warunki

Wielu czytelników pyta, jak w ogóle można dostać tak wysokie świadczenie. Odpowiedź jest prosta, choć wymaga wielu lat wyrzeczeń.

  1. Po pierwsze – długi staż pracy. Im więcej lat składkowych, tym więcej środków trafia na indywidualne konto w ZUS. To podstawa.
  2. Po drugie – późne przejście na emeryturę. To często pomijany, a kluczowy czynnik. Zasada jest prosta: im później złożysz wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym wyższe świadczenie otrzymasz. Zgromadzone składki dzielone są przez mniejszą liczbę miesięcy – bo statystycznie pozostało ich mniej do końca życia. Efekt? Miesięczna wypłata rośnie znacząco.

Połączenie wysokich zarobków przez wiele lat, długiego stażu i odroczonego przejścia na emeryturę daje właśnie takie efekty jak w przypadku poznańskich seniorów.

Najniższe emerytury w Wielkopolsce – grosze zamiast złotych

Jest też druga, znacznie smutniejsza strona zestawienia. Na dole drabinki świadczeń emerytalnych w Wielkopolsce znajdziemy kwoty, które trudno nazwać inaczej niż symbolicznymi.

Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Marlena Nowicka potwierdziła, że w województwie wielkopolskim wypłacane są emerytury, które nie przekraczają kilkunastu groszy. Oto trzy najniższe świadczenia:

  • 0,07 zł – kobieta (Oddział ZUS w Pile)
  • 0,12 zł – mężczyzna (Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp.)
  • 0,14 zł – kobieta (Oddział ZUS w Pile)

Co ciekawe, najniższe emerytury nie są wypłacane przez oddziały poznańskie, lecz przez mniejsze jednostki ZUS w regionie – w Pile i Ostrowie Wielkopolskim. Tego rodzaju świadczenia groszowe wynikają najczęściej z bardzo krótkiego okresu ubezpieczenia w Polsce lub z pracy za granicą, gdzie odprowadzano składki do innego systemu.

Różnica między najwyższą a najniższą emeryturą w Polsce – astronomiczna przepaść

Zestawienie najwyższych i najniższych emerytur wypłacanych przez ZUS pokazuje skalę nierówności w polskim systemie emerytalnym. Najwyższe świadczenie w kraju – ponad 54 tys. zł – jest niemal 800 000 razy wyższe od najniższej wypłaty groszowej w Wielkopolsce.

To efekt konstrukcji systemu emerytalnego opartego na zdefiniowanej składce. Każdy dostaje tyle, ile przez lata uzbierał na swoim koncie. System nie wyrównuje różnic – premiuje wysokie zarobki i długą aktywność zawodową.

Polecany artykuł:

Emerytura bez podatku! Seniorze nie zapłacisz ani grosza skarbówce
Tadeusz Drozda rozprawia o emeryturach gwiazd. Sam nie chce narzekać na swoją
Siła Kobiet
Aktywna seniorka Joanna – emerytura to nowy początek, nie koniec! SIŁA KOBIET
Siła Kobiet
Mediateka.pl
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYSOKOŚĆ EMERYTUR