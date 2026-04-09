Trzech seniorów z Poznania dostaje emerytury wielokrotnie wyższe od średniej krajowej

Najwyższe świadczenie w regionie to prawie 40 tys. zł miesięcznie

Jest też druga strona medalu – najniższa emerytura w Wielkopolsce wynosi zaledwie 7 groszy

Sprawdź, co decyduje o wysokości emerytury z ZUS

Najwyższe emerytury w Wielkopolsce – liderzy są z Poznania

Wielkopolski oddział ZUS ujawnił na prośbę redakcji Interia Biznes dane o najwyższych świadczeniach emerytalnych w województwie. Wyniki są imponujące. Trzy największe emerytury w regionie wypłaca ZUS w Poznaniu – i wszystkie przekraczają 30 tys. zł.

Oto konkretne kwoty najwyższych emerytur z ZUS w Wielkopolsce:

39 516,58 zł – mężczyzna (I Oddział ZUS w Poznaniu)

– mężczyzna (I Oddział ZUS w Poznaniu) 31 535,67 zł – mężczyzna (II Oddział ZUS w Poznaniu)

– mężczyzna (II Oddział ZUS w Poznaniu) 30 976,82 zł – mężczyzna (II Oddział ZUS w Poznaniu)

Wszystkie trzy świadczenia pobierają mężczyźni. Każde z nich jest wielokrotnie wyższe od minimalnej emerytury, która od marca 2024 r. wynosi 1 780,96 zł brutto, i znacznie przewyższa emeryturę średnią.

Jak dostać wysoką emeryturę z ZUS? Dwa kluczowe warunki

Wielu czytelników pyta, jak w ogóle można dostać tak wysokie świadczenie. Odpowiedź jest prosta, choć wymaga wielu lat wyrzeczeń.

Po pierwsze – długi staż pracy. Im więcej lat składkowych, tym więcej środków trafia na indywidualne konto w ZUS. To podstawa. Po drugie – późne przejście na emeryturę. To często pomijany, a kluczowy czynnik. Zasada jest prosta: im później złożysz wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym wyższe świadczenie otrzymasz. Zgromadzone składki dzielone są przez mniejszą liczbę miesięcy – bo statystycznie pozostało ich mniej do końca życia. Efekt? Miesięczna wypłata rośnie znacząco.

Połączenie wysokich zarobków przez wiele lat, długiego stażu i odroczonego przejścia na emeryturę daje właśnie takie efekty jak w przypadku poznańskich seniorów.

Najniższe emerytury w Wielkopolsce – grosze zamiast złotych

Jest też druga, znacznie smutniejsza strona zestawienia. Na dole drabinki świadczeń emerytalnych w Wielkopolsce znajdziemy kwoty, które trudno nazwać inaczej niż symbolicznymi.

Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Marlena Nowicka potwierdziła, że w województwie wielkopolskim wypłacane są emerytury, które nie przekraczają kilkunastu groszy. Oto trzy najniższe świadczenia:

0,07 zł – kobieta (Oddział ZUS w Pile)

– kobieta (Oddział ZUS w Pile) 0,12 zł – mężczyzna (Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp.)

– mężczyzna (Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp.) 0,14 zł – kobieta (Oddział ZUS w Pile)

Co ciekawe, najniższe emerytury nie są wypłacane przez oddziały poznańskie, lecz przez mniejsze jednostki ZUS w regionie – w Pile i Ostrowie Wielkopolskim. Tego rodzaju świadczenia groszowe wynikają najczęściej z bardzo krótkiego okresu ubezpieczenia w Polsce lub z pracy za granicą, gdzie odprowadzano składki do innego systemu.

Różnica między najwyższą a najniższą emeryturą w Polsce – astronomiczna przepaść

Zestawienie najwyższych i najniższych emerytur wypłacanych przez ZUS pokazuje skalę nierówności w polskim systemie emerytalnym. Najwyższe świadczenie w kraju – ponad 54 tys. zł – jest niemal 800 000 razy wyższe od najniższej wypłaty groszowej w Wielkopolsce.

To efekt konstrukcji systemu emerytalnego opartego na zdefiniowanej składce. Każdy dostaje tyle, ile przez lata uzbierał na swoim koncie. System nie wyrównuje różnic – premiuje wysokie zarobki i długą aktywność zawodową.

