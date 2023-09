i Autor: Shutterstock ZUS dla sierot

ZUS nie ma wyboru i wypłaci ponad 550 zł! Trzeba tylko złożyć wniosek

Od 1 marca wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi już 553,30 zł. O wypłatę tego dodatku mogą starać się nie tylko emeryci, ale wszyscy - bez względu na wiek. Warunkiem przyznania świadczenia jest utrata rodziców. Obecna kwota dodatku dla sieroty zupełnej będzie obowiązywać przez kolejny rok, aż do 1 marca 2024. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Jak to zrobić?