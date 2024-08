ZUS odebrał kobiecie zasiłek. Oto, co zrobiła, będąc na L4

Praca na L4

Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim nie powinny podejmować pracy. Jeśli kontrolerzy z ZUS przyłapią daną osobę na wykonywaniu pracy zarobkowej, doprowadzą do tego, że dana osoba straci prawo do zasiłku chorobowego i to od momentu wystawienia L4. Okazuje się jednak, że nie zawsze kontrolerzy ZUS mają rację. Przykładem na to może być sytuacja pewnej torunianki. Kobieta doznała urazu barku w wyniku wypadku i z tego tytułu przebywała na niemal półrocznym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie jednak kontrolowała przelewy firmy i nawet je wykonywała. Kontrolerzy z ZUS przyłapali ją na tym, jak siedzi przy komputerze w przydomowym biurze. I uznali, że kobieta po prostu pracuje, a nie powinna i urząd zdecydował o cofnięciu jej prawa do całego zasiłku chorobowego. Kobieta jednak nie dała za wygraną i skierowała sprawę na drogę sądową. I wygrała proces. Sąd przyznał, że kobieta nie pracowała podczas L4, a przelewy wykonywała w sobotę, czyli poza godzinami pracy i zajmowało jej to kilka minut, co nie miało wpływu na jej zdrowie i nie było de facto wykonywaniem pracy. Na korzyść kobiety podziałało także to, że dotychczasowe obowiązki powierzyła pracownicy, z którą podpisała aneks do umowy. Zgodnie z wyrokiem sądu ZUS musiał zmienić decyzję i kobieta odzyskała prawo do zasiłku chorobowego za cały wspomniany wyżej okres. Oprócz wypłaty pełnego zasiłku za ten półroczny okres, ZUS musi także ponieść koszty postępowania sądowego.

Czego nie wolno na L4

Zatem czego nie wolno robić, będąc na zwolnieniu lekarskim - szczególnie tym długotrwałym? Przede wszystkim trzeba ściśle trzymać się zaleceń lekarskich i nie wolno podejmować żadnej pracy zarobkowej. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek dorabianiu. Najlepiej w ogóle nie otwierać służbowej poczty elektronicznej, a nawet nie odbierać telefonu służbowego. Na zwolnieniu lekarskim znajduje się zapis, który wskazuje na to, czy chory pracownik musi leżeć w łóżku w domu czy też może, a nawet powinien, chodzić, spacerować itp. Zatem pacjenci na takich zwolnieniach nie muszą obawiać się, że ktoś ich przyłapie na spacerze czy w sklepie, a nawet nad jeziorem czy nad morzem. Są schorzenia wymagające zmiany otoczenia, ruchu na powietrzu itp. Ale uwaga. Zmieniając na dłużej miejsce pobytu w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, trzeba w ciągu trzech dni powiadomić o tym ZUS.