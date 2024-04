ZUS ostrzega: nie składajcie teraz wniosków o emeryturę

Spis treści

Jak wyliczana jest emerytura

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy obliczaniu emerytury bierze pod uwagę dwa główne czynniki:

Zgromadzone składki emerytalne: Im wyższe składki, tym wyższa emerytura. Prognoza dalszego trwania życia: Określa ona, przez jaki okres czasu ZUS będzie wypłacać emeryturę. Jest ona ogłaszana co roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W czasie pandemii COVID-19, ze względu na wzrost liczby zgonów, prognoza dalszego trwania życia uległa skróceniu. Skutkowało to tym, że nowo wyliczane emerytury były wyższe, ponieważ ZUS musiał podzielić zgromadzone składki przez krótszy okres. Od dwóch lat sytuacja uległa jednak zmianie. Polacy statystycznie żyją coraz dłużej, co oznacza, że prognoza dalszego trwania życia wydłuża się. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że seniorzy mogą cieszyć się dłuższym życiem. Z drugiej strony, wydłużenie prognozy dalszego trwania życia ma wpływ na wysokość emerytur.

ZUS, dzieląc zgromadzone składki przez dłuższy okres, musi obniżyć kwotę miesięcznego świadczenia. Oznacza to, że osoby, które przechodzą na emeryturę w 2024 roku i później, mogą otrzymać niższe świadczenia niż osoby, które przeszły na emeryturę kilka lat temu.

Znacząca różnica w wyliczeniach emerytur po 1 kwietnia

Efektem "ubocznym" wydłużającej się prognozy dalszego trwania życia są niższe emerytury dla osób przechodzących na emeryturę po 1 kwietnia 2024 roku i później. Różnica w wysokości emerytur może być znacząca, szczególnie dla osób z krótkim stażem pracy.

Według danych ogłoszonych przez GUS 26 marca br., przeciętne dalsze trwanie życia kobiet, które decydują się na przejście na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (czyli po ukończeniu 60 roku życia), wynosi obecnie 264,2 miesiąca, w porównaniu do 254,3 miesiąca w 2023 roku. Oznacza to, że dla pań korzystających z ZUS, średni okres otrzymywania emerytury zostanie przedłużony o 9,9 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego, co przełoży się na niższe świadczenie.

W przypadku kobiet opóźnienie momentu przejścia na emeryturę o 1 rok, na przykład przejście w wieku 61 lat, spowoduje obliczenie świadczenia przez ZUS na podstawie 254,9 miesięcy dalszego trwania życia. Kolejne opóźnienie, przejście w wieku 62 lat, skutkować będzie dzielenie kapitału emerytalnego przez 245,6 miesiąca, a przejście w wieku 63 lat - przez 236,5 miesiąca dalszego trwania życia.

Podobnie sytuacja wygląda dla mężczyzn, których przeciętne dalsze trwanie życia również wzrosło - z 210 miesięcy w 2023 roku, do obecnych 218,9 miesiąca. Mężczyźni, którzy przedłużą swoją aktywność zawodową o 3 lata i przejdą na emeryturę po ukończeniu 68 roku życia, otrzymają świadczenie obliczone na podstawie 193,7 miesiąca dalszego średniego trwania życia.

Najlepszy termin przejścia na emeryturę w 2024

ZUS zaleca seniorom, którzy planują składanie wniosku o emeryturę lub rentę w najbliższym czasie, aby wstrzymać się z tą decyzją do czasu dokładnego przeanalizowania nowych zasad. Według wyliczeń specjalistów dla przyszłych emerytów korzystnym miesiącem do przejścia na emeryturę jest lipiec. Składki na koncie i subkoncie ZUS zostaną zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (za 2023 r. – 12,12 proc.) oraz waloryzacjami kwartalnymi.

Jak zwiększyć emeryturę

Co zrobić, aby zminimalizować wpływ wydłużającej się prognozy dalszego trwania życia na wysokość emerytury?

Dłużej pracować : Im dłuższy staż pracy, tym wyższa emerytura.

: Im dłuższy staż pracy, tym wyższa emerytura. Odłożyć więcej pieniędzy na emeryturę: Można to zrobić, np. wpłacając składki na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).