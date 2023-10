ZUS ostrzega! Tych terminów nie możesz przegapić

Rząd zobowiązał się do podwyższenia wieku emerytalnego. Bez tego nie będzie KPO?

Ważne terminy w ZUS

Korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. płatnik składek może przekazywać do ZUS tylko do stycznia 2024 r.

ZUS przypomina, że płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w następujących terminach: za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – do 1 stycznia 2024 roku, a także za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

ZUS podkreśl, że dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

Korekty danych z dokumentów rozliczeniowych złożonych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS, aby zweryfikować swoje dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składał je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać: podczas e-wizyty w ZUS, telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00 lub w dowolnej placówce ZUS.

QUIZ PRL. Szkolne wycieczki w PRL-u. Dzisiejsza młodzież tego nie zrozumie Pytanie 1 z 10 Na wycieczkach przeważnie kupowało się: lokalną prasę papierosy o wdzięcznej nazwie Sport mięso i wędlinę Dalej