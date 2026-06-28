Od 1 lipca rusza nabór wniosków o świadczenie Dobry Start, czyli 300 plus na wyprawkę szkolną.

Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września.

Świadczenie wynosi 300 zł i przysługuje bez względu na dochody rodziny.

Rusza nabór do programu Dobry Start

Od środy, 1 lipca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego dziecka spełniającego warunki programu.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, plecaki, przybory szkolne czy inne wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Co ważne, świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Kto dostanie 300 zł?

300 plus przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku została podwyższona do 24 lat.

ZUS przypomina, że świadczenie nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów.

Jednocześnie obowiązuje tzw. zasada rocznikowa. Oznacza to, że wsparcie mogą otrzymać także uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, nawet jeśli w tym roku kalendarzowym ukończyli 20 lub 24 lata.

Ten termin może zdecydować o wypłacie pieniędzy

Rodzice mogą składać wnioski aż do 30 listopada, jednak nie warto odkładać formalności na ostatnią chwilę. Jeżeli poprawnie wypełniony wniosek wpłynie do ZUS do końca sierpnia, świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 30 września. Późniejsze złożenie dokumentów może oznaczać odpowiednio późniejszą wypłatę pieniędzy.

Nie zapomnij też o 800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie

Równolegle trwa również nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy obejmujący czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Do połowy czerwca do ZUS wpłynęło już 4 111 659 wniosków, obejmujących 6 024 896 dzieci.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby zachować prawo do 800 plus także za czerwiec, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 czerwca. W takim przypadku świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem, nawet jeśli pieniądze trafią na konto później. Osoby, które złożą dokumenty po tej dacie, otrzymają świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za czerwiec.

Jeśli rodzic trójki dzieci złoży wniosek dopiero w lipcu, straci 2,4 tys. zł. Jeśli zrobi to po wakacjach – nawet 4,8 tys. zł. Takie przypadki zdarzały się już w poprzednich latach – przypomina Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach.

Podobnie jak w przypadku programu Dobry Start, wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie – przez eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 2026 r. obowiązują również nowe zasady dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR oraz części cudzoziemców spoza UE i EFTA. Warunkiem uzyskania świadczenia jest m.in. aktywność zawodowa rodzica, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem nauki – uczęszczanie do polskiej szkoły.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie elektronicznie. Do wyboru są cztery kanały:

aplikacja mZUS,

Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS,

bankowość elektroniczna,

portal Emp@tia.

We wniosku trzeba podać numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dziecka i szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać.

Samodzielnie o świadczenie mogą wystąpić również pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniające się po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Wszystkie informacje znajdziesz na swoim profilu

Informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start pojawi się na profilu PUE ZUS, nawet jeśli wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. To właśnie tam trafi także cała korespondencja dotycząca sprawy – ewentualne wezwania do uzupełnienia dokumentów, decyzje oraz informacje o przyznaniu świadczenia.

ZUS przypomina również, że pieniądze z programu 300 plus są przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe. Warto więc dokładnie sprawdzić dane wpisane we wniosku, aby uniknąć opóźnień w wypłacie świadczenia.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej