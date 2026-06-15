ZUS szykuje znaczące zmiany w rencie wdowiej, które od 2027 roku zapewnią setkom tysięcy seniorów wyraźnie wyższe świadczenia.

Dodatkowe wsparcie finansowe po zmarłym małżonku wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., co może zasilić domowy budżet nawet o 1000 zł miesięcznie.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwiększonej wypłaty i poznaj kluczowy limit, który może wpłynąć na ostateczną kwotę Twojego świadczenia.

Jeszcze kilka lat temu wdowy i wdowcy po śmierci małżonka musieli podjąć trudną decyzję – zachować własną emeryturę albo przejść na rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wprowadzenie renty wdowiej zmieniło ten system, pozwalając na łączenie obu świadczeń.

Obecnie senior może pobierać 100 proc. jednego świadczenia i dodatkowo 15 proc. drugiego. Od początku 2027 r. dodatkowa część wzrośnie jednak do 25 proc., co przełoży się na wyższe wypłaty dla setek tysięcy osób.

Do wyboru pozostaną dwa warianty. Pierwszy zakłada pobieranie pełnej własnej emerytury oraz 25 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Drugi umożliwi pobieranie pełnej renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury. Senior będzie mógł wybrać rozwiązanie korzystniejsze finansowo.

Nawet 1000 zł dodatku miesięcznie

Zmiana może przynieść bardzo konkretne korzyści. Przykładowo osoba pobierająca 4800 zł emerytury, której zmarły małżonek miał świadczenie w wysokości 4000 zł, otrzyma dodatkowo 1000 zł miesięcznie. Łączna wypłata wyniesie wtedy 5800 zł.

W przypadku emerytury wynoszącej 4200 zł i renty rodzinnej na poziomie 3600 zł dodatek wdowi może sięgnąć 900 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczeń wzrośnie do około 5100 zł.

Także osoby pobierające niższe świadczenia odczują zmianę. Senior mający 2800 zł emerytury i rentę rodzinną po małżonku w wysokości 2400 zł otrzyma dodatkowe 600 zł. Łączna wypłata wzrośnie do 3400 zł miesięcznie.

Jest jednak limit. Rząd pokazał nowe wyliczenia

Renta wdowia nie będzie jednak wypłacana bez ograniczeń. Przepisy przewidują maksymalny limit, którego nie można przekroczyć. Obecnie wynosi on 5935,47 zł brutto i odpowiada trzykrotności minimalnej emerytury. Limit jest jednak co roku waloryzowany razem z emeryturami i rentami.

Rząd zaproponował, by przyszłoroczna waloryzacja świadczeń wyniosła 3,48 proc. Jeśli taki wskaźnik zostanie utrzymany, minimalna emerytura od marca 2027 r. wzrośnie do 2047,34 zł brutto. W efekcie maksymalna renta wdowia może wzrosnąć do 6142,02 zł brutto. To właśnie ten pułap stanie się nowym ograniczeniem dla najwyższych wypłat.

Nie każdy dostanie pełny dodatek

Nowy limit sprawi, że część seniorów nie wykorzysta w pełni 25-procentowego dodatku. Dobrze ukazuje to następujący przykład. Osoba pobierająca 5200 zł własnej emerytury i mająca prawo do renty rodzinnej w wysokości 4400 zł teoretycznie powinna otrzymać 1100 zł dodatku. W praktyce jednak obowiązujący limit obniży wypłatę do 6142,02 zł. Oznacza to, że dodatek zostanie zmniejszony do około 942 zł.

Jeszcze bardziej ograniczenie odczują osoby z wysokimi świadczeniami. Przy emeryturze wynoszącej 6000 zł i rencie rodzinnej na poziomie 5200 zł dodatek wyniesie już tylko około 142 zł, ponieważ całość świadczenia nie może przekroczyć ustawowego maksimum.

Czy limit zostanie zlikwidowany?

To pytanie coraz częściej pojawia się wśród seniorów. Na razie rząd nie planuje zmian w tym zakresie. Z informacji przekazywanych przez resort rodziny wynika jednak, że w 2028 r. ma zostać przeprowadzony przegląd funkcjonowania programu renty wdowiej.

Dopiero wtedy możliwe będą decyzje dotyczące ewentualnego podniesienia lub zniesienia limitu. Na razie wszystko wskazuje na to, że od 2027 r. największą zmianą będzie wzrost dodatkowego świadczenia z 15 do 25 proc., co dla wielu wdów i wdowców oznacza nawet kilkaset złotych więcej z ZUS każdego miesiąca.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej