ZUS poległ w sądzie! Kluczowy wyrok dla przedsiębiorców

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Z rozwiązania mogą korzystać osoby, których przychód w ubiegłym roku zamknął się w kwocie 120 tys. złotych. To potencjalna oszczędność rzędu kilkaset złotych miesięcznie. Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) działalności gospodarczej.

Spór o Mały ZUS Plus. Jak długa przerwa dla odnowienia przywileju?

Od dawna trwa spór miedzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a ZUS. Przedmiotem sporu jest interpretacja przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus. Z tej opcji przedsiębiorcy mogą korzystać przez trzy lata. Pojawiły się natomiast rozbieżne interpretacje, ile lat wynosić ma przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z tego rozwiązania. Zdaniem Rzecznika intencją ustawodawcy był wymóg dwóch lat przerwy. ZUS uważał, że trzy lata.

Orzeczenie sądu korzystne dla przedsiębiorców, sukces nowej Rzecznik

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 27 czerwca 2024 r. wydał pierwszy wyrok, sygnatura akt VI U 147/24, w którym podzielił argumentację Rzecznika i przyznał przedsiębiorcy prawo do Małego ZUS Plus od 1 stycznia 2024. Sąd wskazał przy tym, że przy interpretacji przepisów należy brać pod uwagę intencję ustawodawcy, który chciał, aby ulga przysługiwała przez 36 miesięcy w cyklicznych 5-letnich okresach.Rzecznik złożył setki odwołań w analogicznych sprawach. Wskutek podobnych odwołań sprawy są procedowane w sądach w całej Polsce.

- W toczących się postępowaniach sądowych Rzecznik będzie powoływał się na wspomniany wyrok z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz na zawartą w nim argumentację w celu przedstawienia kształtującej się linii orzeczniczej. Natomiast od ewentualnych niekorzystnych wyroków sądowych z ramienia Rzecznika MŚP będą składane apelacje - podkreśla mec. Agnieszka Majewska.

Agnieszka Majewska została powołana na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 25 czerwca 2024 r. Kadencję zaczęła od sukcesu.